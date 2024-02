Uno de los cuatros grandes monstruos que está por tragarse a Citgo en el proceso de remate es el Bono PDVSA 2020 el cual a su vez está formado por unos demonios que permanecen en anonimato y cuya verdadera identidad es muy necesario conocer para determinar que tan verdaderos son los derechos que reclaman y que tan autores de delitos son por los que merecen ser juzgados penalmente.

Los primeros cuatro en la fila para el remate son ConocoPhillips, Crystallez, ExxonMobil y los bonistas. Cada uno reclama acreencias anulables, solo que una extraña política de inactividad de quienes han podido hacerlo le han sacado el cuerpo a esa posibilidad, esto bien sea por interese bien sea por irresponsabilidad, bien sea por intereses ocultos. ¿Que quienes han podido y no lo han hecho? el fulano gobierno interino, sus procuradores, la Asamblea Nacional 2015.

Veamos:

Las mencionadas empresas ConocoPhillips, Crystallex, ExxonMobil lo que tienen son unas acreencias fraudulentas emitidas por el Ciadi que a pesar de existir fuertes elementos en apoyo a la demanda de su nulidad como lo he estado explicando durante años, no ha sido tomado en cuenta. Allí está por ejemplo el descaro de los dos procuradores del interinato, José Ignacio Hernández y Enrique Sánchez Falcón con su burlita de una supuesta demanda de nulidad de la sentencia Ciadi que se dictó a favor de ConocoPhillips. Han pasado los años y de lo cual nada dicen, es como si no fuera con ellos, ahora lo que todos están hablando es de cómo negociar esas deudas ilícitas, criminales, que alcanzan a casi veinte mil millones de dólares.

¿QUIENES SON LOS BONISTAS? Y en cuanto a las gestiones por descubrir quienes son los bonistas tengo una historia que contar: Para comenzar tenemos que ese Bono fue emitido por Nicolás Maduro por su cuenta, sin control de nadie, porque le dio su real gana, así como lo de dar en garantía más de la mitad de Citgo como si eso fuera suyo. El solo agarró la maquinita de hacer bonos que tienen en Miraflores, los imprimió y los repartió a quienes le dio la gana, violando lo prescrito en los artículos 150 y 187 de la Constitución que para comprometer activos de la Nación obliga a la autorización de la Asamblea Nacional y así ésta lo denunció dos veces mediante sendos pronunciamientos en documentos formales denominados Acuerdos en los que se declaró que dicho Bono era nulo, o como se dice, “nulos afectados de nulidad absoluta.”

Es de recordar también que antes de la fecha de vencimiento de ese Bono el gobierno de Maduro ofreció aumentar las ganancias y garantizarles el pago con el 51% de las acciones de Citgo a quienes alargaran la fecha de cobro, pero en ese momento ya se había estado advirtiendo de la nulidad de esos papeles, advertencia de riesgo que hicieron incluso empresas internacionales de alta certificación para ello. Por tales razones solo una minoría de esos bonistas, probablemente gente de la pandilla gubernamental fueran o no fueran inversionistas se quedaron con esos papeles que luego entregaron a una empresa que se ocupa de realizar ese tipo de cobros que es la que ahora está ejerciendo su representación.

Posteriormente ocurrió un hecho absurdo, incomprensible y altamente sospechoso, como fue el que la misma Asamblea Nacional que había emitido varios Acuerdos declarando que ese Bono era nulo, ordenó que se pagaran mas de 71 millones de dólares por concepto de intereses vencidos. Esto lo ejecutó el presidente interino Juan Guaidó a instancia del entonces Procurador especial José Ignacio Hernández quien trató de justificar ese absurdo mediante el alegato de que eso era un pago bajo protesto lo cual hasta ahora no se sabe de qué ha servido, ni mucho menos quienes se beneficiaron con ese dineral. Allí está pendiente ese hecho y las responsabilidades que corresponde.

Posteriormente la Junta Directiva de Pdvsa Ad hoc demandó la nulidad del mencionado Bono, juicio que transcurrió por ante la Corte del Distrito Sur de New York donde la juez Katherine Folk Pailla sentenció sin lugar, la rechazó, y lo hizo en base a varios argumentos, entre ellos que las leyes venezolanas que establecen la necesidad de la aprobación de la AN para la validez de los contratos de interés nacional no tenían relevancia en este caso porque la ley aplicable para ello solo es la de New York donde dichos papeles fueron llevados a su mercado bursátil, y además agregó que el pago de intereses antes mencionado diluía todo reclamo sobre la validez de dichos títulos.

Apelado como fue el citado fallo se ha producido una sentencia anulándolo para que se vuelva a sentenciar tomando en consideración la ley venezolana por ser el que rige la emisión de la deuda pública del país, ahora se espera por esta nueva sentencia y hay suspenso al respecto.

ESE BONO ES DELICTIVO. Desde hace varios años he venido advirtiendo que eso Bono Pdvsa 2020 no solo es que está afectado de nulidad, sino que su emisión es delictiva por lo que debería accionarse penalmente ante los tribunales norteamericanos porque a su jurisdicción se le ha pretendido usar para obtener el beneficio de ese hecho ilícito. En este predicamento obtuve el interés de un respetable político de oposición venezolana como fue Antonio Ledezma quien de manera muy diligente se avocó al caso junto a los diputados de la fracción parlamentaria ABP, entre ellos el diputado Edwin Luzardo quien se comunicó conmigo para proveerme de algunos recaudos para llevarlos donde el Fiscal General de Estados Unidos de quien ya habíamos logrado que nos recibiera para entregarle la denuncia, esto a través de las gestiones de un valioso dirigente de la Venezuela en el exilio, el señor Ernesto Akerman presidente de la organización Indendent Venezuelan-American Citizens (IVAC), pero de repente ese interés de los citadios dirigentes políticos desapareció de un modo extraño, nunca supimos que ocurrió y hasta allí quedó ese intento.

A pesar de lo ocurrido insisto en que esa denuncia debería realizarse, ese Bono Pdvsa 2020 no solo es nulo como lo ha demandado Pdvsa Ad hoc, sino que además es delictivo, y resulta muy necesario que se investigue además del porqué se le mandó a pagar ese dineral por intereses a pesar de haber sido declarado nulo. Hay que descubrir quienes son sus titulares, quienes se esconden en ese anonimato para robar a Venezuela y que ahora están en el intento de rematar a Citgo para sumarse a este diabólico atraco a la sufrida patria venezolana.