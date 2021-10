Expertos afirman que semáforo de acceso es inviable en el país

Sólo 9,14% de los 22 millones de venezolanos previstos en la meta de vacunación antiCOVID gubernamental de este año cuenta con el esquema completo, por lo que el mecanismo de semáforo propuesto por Nicolás Maduro para controlar el ingreso a los establecimientos resultaría inviable, a juicio de expertos.

Además, no todas las personas tienen los recursos para hacerse pruebas PCR y las probabilidades de falsificación de certificados de vacunación podrían dispararse.

Recuerda la web de Tal Cual que, el viernes 8 de octubre, Nicolás Maduro informó que su administración se encuentra diseñando una nueva medida que ayudará a controlar los contagios de COVID-19. Acto seguido, habló de una especie de semáforo que, según el color que muestre, dará acceso a las personas a algunos lugares públicos como restaurantes. Este sistema comenzaría a implementarse a partir de la tercera semana del mes de octubre.

El semáforo se regirá por el Sistema Patria, detalló la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien detalló el significado de cada color que formará parte de este método: la luz verde permite la entrada al establecimiento de las personas vacunadas; la luz amarilla indicará que está sana, pero no se ha vacunado y; la luz roja no permitirá la entrada al lugar, porque la persona está contagiada.

¿Viable o no?

¿Es viable la implementación de este sistema en Venezuela? El presidente de la Academia Nacional de Medicina, Enrique López Loyo, en una entrevista ofrecida a Onda la Superestación (circuito Unión Radio) el 11 de octubre, indicó que la propuesta es inviable en las actuales condiciones del país.

Su argumento se basó en los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi). El médico señaló que en Venezuela existe 94% de pobreza, y teniendo en cuenta este dato solo 6% de la población podría ir a comer en restaurantes.

“Para lograr ese tipo de medidas, se tiene que utilizar la data del Ministerio de Salud y hacerse pública, puesto que las personas pueden ser víctimas de ‘alcabalas’ y del uso indebido de la autoridad, como ha ocurrido en ciertas áreas del país”, afirmó López Loyo. Agregó que esta nueva medida depende de las pruebas PCR y un gran porcentaje de los ciudadanos no tiene acceso a ellas.

Patria, escasos controles y trampa

Por su parte, Iván Puerta, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes (Canared), informó a través de un video en Instagram que el lunes 11 de octubre se comenzó a aplicar un plan piloto del semáforo de acceso con 40 locales. Detalló además que el plan se extenderá a locales de Distrito Capital y Miranda, entidades donde se registran la mayor cantidad de casos diarios.

También precisó que las personas que estén vacunadas pero que no estén registradas en el sistema patria, al momento de ir a un restaurante, tendrán un color amarillo en lugar de verde. “Si no estás en la plataforma, tendrás que hacerlo para no tener problemas”.

Lorenzo Araujo, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, en entrevista para El Pitazo, señaló que la medida anunciada por Maduro no es un instrumento que permitirá contener el virus en el país. “No olvidemos que las personas, para llegar a un comercio, pasaron por un transporte público en el cual no hay control de la aglomeración. Han pasado por una serie de lugares donde no ha habido chequeo previo antes de ingresar al local”.

Enfatizó que entre más controles haya más probabilidades existen de hacer trampa y de falsificar los certificados de vacunación.

Cifras de vacunación

Además de anunciar el nuevo sistema de control, Maduro aseguró que 50% de la población ya está vacunada. No obstante, según los datos recogidos en la semana del 5 al 12 de octubre por el Vacunómetro, herramienta periodística que registra el proceso de vacunación en el país, realizado por la Alianza Rebelde Investiga (ARI), solo 9,14% de las personas tienen el esquema de vacunación completo y 50,04% de la población cuenta con al menos la primera dosis.

Los datos recogidos por el Vacunómetro muestran que se han aplicado un total de 11 millones 670 mil 986 dosis, de las cuales solo 2 millones 012 mil 562 personas han completado el esquema de vacunación y 3 millones 713 mil 546 tienen la primera dosis.

Lee la nota completa en Tal Cual.