Con excelente asistencia y opiniones sobre la muestra presentada, quedó inaugurada la exposición de arte “Un viaje a través de la perspectiva, Artistas por los Periodistas de Venezuela”, organizada en el Mes de la Herencia Hispana en los Estados Unidos, y en el marco del 52 Aniversario del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPSP).

El evento es una alianza con ArteLatAm, el respaldo de New York International Contemporary Art Society (NYICAS) y el apoyo de Art Business Collection (ArtBco).

La muestra estará disponible hasta el 24 de septiembre en Saphira & Ventura Gallery, ubicada en 4 West 43rd Street, Nueva York, NY 10036. El horario para el público será de 1.00 a 6.00pm. El sábado 22 adicionalmente habrá una visita guiada y un Webinar sobre la exposición a cargo de los curadores Alcinda Saphira y Carlos Torres Machado. A partir de las 6:00pm.

La exhibición se mantiene en dos formatos, la presencial donde participan cerca de 20 artistas visuales que exponen en la Galería Saphira & Ventura, y la virtual que suma 35 artistas y es supervisada por uno de los principales mercados curados de arte en línea, Art Business Collection (ARTBco), las obras se pueden visualizar y adquirir a través de los links: https://www.artbco.com/artelatam/ipsp y https://www.artbco.com/artelatam/ipsp/virtual Para participar en línea, presione el botón de “Make an Offer” (Haga una Oferta). Tendrá que introducir su e-mail y el monto de su oferta. Para cualquier pregunta contacte a sales@artbco.com

En la muestra presencial se exhiben obras de maestros como Carlos Cruz-Diez, Juvenal Ravelo, Jesús Soto y Oswaldo Vigas, acompañados por artistas contemporáneos como Adolfo Alayón, Ania Borzobohaty, Eduardo Orozco, Francisco Martínez, Irene Pressner, Kike Hurtado, Leonor Mendoza, Magdaly Montenegro, María Angélica Viso, Nidia Del Moral, Ruben Marroquín, Sydia Reyes y Wilmer Herrison.

La exposición virtual incluye a Alberto Riera, Carlos Maneiro, Carlos Mendoza, Dora Gabay, Eduving Porras, Enrico Armas, Francisco Pereira, Freddy Borges, Héctor Torres, Jason Galarraga, Johnny Descamps, Juan Alejandro Vegas, Juan Luis Landaeta, Karina Mathews, Lifrancis Rojas, Linda Morales, Lubeshka Suárez, Luis Urribarri, María Eva Rojas, Morela Avilán, Myriam González, Nancy Saleme, Oriana Abello, Orlando Campos, Oscar Sjostrand, Ramón Chirinos, Raúl Cardozo, Raúl Peñalver, Raúl Pérez Martínez, Régulo Pérez, Raymond Romero, Ricardo Benaim, Salvador Guida, Sergio Barrios y Tatiana Mantilla.