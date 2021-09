La expulsión de Jules Koundé en el minuto 51 lastró a la selección francesa, que registró un inesperado empate ante Bosnia (1-1), un traspiés que, de momento, no compromete el primer puesto de los Bleus para acceder directamente al mundial de Catar.

Dzeko adelantó en el 36 a los bosnios, mientras que Antoine Griezmann, que regresa al Atlético de Madrid, igualó cuatro minutos después en una carambola y después de la consulta con el VAR.

Francia sigue líder del grupo D, con ocho puntos, cuatro más que Ucrania, su próximo rival el día 4.

El primer tiempo reflejó la impaciencia de Francia, herida por la eliminación prematura en la última Eurocopa ante Suiza.

Al tridente Mbappé-Benzema-Griezmann no le faltó actitud, aunque sí acierto. Lo que seguro que no hubo fue sintonía con el centro del campo, que contaba con Paul Pogba, pero no con N’Golo Kanté ni Tolisso -ambos lesionados-. El debutante Vertout (Roma) y Thomas Lemar no cumplieron.

Benzema arremangándose en defensa; Mbappé no paraba de intentar explotar su velocidad por el flanco izquierdo; y Griezmann se mostraba disponible.

En remate casi sin ángulo al palo del meta bosnio, obra de Mbappé, fue lo más destacable de la primera media de juego. Muy poco para la campeona del mundo.

A los seis minutos, Bosnia enseñó cómo hacerlo fácil. Una mala entrega de Lemar dejó en bandeja una contra de los balcánicos. Dzeko, de potente zurdazo, sumó el primero, el 60 tanto con su selección.

A sus 35 años, el nuevo delantero del Inter demuestra que su idilio con las redes no se ha terminado.

Cuatro minutos después, en el 40, una carambola y el VAR ayudaron a los dos veces campeones del mundo a empatar. Griezmann remató con la espalda, gracias a un rebote inesperado, y el balón fue mordido a la meta de Sehic, después de tocar en la cadera de un bosnio. El cuero superó la línea de gol por poco: 1-1.

En el segundo periodo, Didier Deschamps sentó a Lemar y dio pase a otro debutante, el medio todoterreno del AS Mónaco, Tchouameni. Refrescar las ideas de un medio del campo a merced de un Pogba demasiado impreciso era el plan.

Sin embargo, la expulsión de Koundé en el 50 lo cambió todo. El lateral derecho del Sevilla hizo una entrada a destiempo a Kolasinac, quien se marchó lesionado. El árbitro consultó con el VAR y concedió la roja directa.

Si a Mbappé no pareció haberle afectado su frustrado pase al Real Madrid, viendo el empeño que puso en el campo, Koundé, que acabó por no ser transferido al Chelsea, dio la sensación de estar mucho menos centrado.

Con uno menos, Francia no desentonó. Conservó la posesión y se mostró más incisiva que cuando estaban en igualdad numérica. Deschamps quiso aportar energía con la entrada de Coman y Martial, por Griezmann y Benzema.

Pero Estrasburgo, donde la selección no jugaba desde hace 25 años, no trajo suerte, y el empate dejó satisfecha a Bosnia y tocado a los locales.

– Ficha técnica:

1- Francia: Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Digne; Pogba, Veretout (Dubois, min.53), Lemar (Tchouameni, min.46); Griezmann (Coman, min.76), Benzema (Martial, min.76) y Mbappé (Diaby, min.90).

1- Bosnia: Sehic; Sanicanin, Ahmedhodzic, Hadzikadunic;, Kolasinac (Civic, min.54), Susic (Cipetic, min.64), Cimirot (Loncar, min.72), Hadziahmetovic, Pjanic; Dzeko y Demirovic (Prevljak, min.72).

El árbitro Sandro Scharer (SUI) expulsó con roja directa a Koundé (min.51) por Francia. Amonestó a Veretout (min.30) por Francia y a Hadziahmetovic (min.76) por Bosnia.

Goles: 0-1: M.36, Dzeko; 1-1: M.40, Antoine Griezmann.