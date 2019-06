View this post on Instagram

@chefdinooficial los espera todos los días en el @livinghotel . El 30 de Septiembre #DiaDeLaSecretaria será en @lobby.grill para que disfruten de buena gastronomía, buena música y una excelente atención !!! En lugar más seguro y elegante de la ciudad . Los esperamos !!! #TheNewLobbyGrill #elchefDino