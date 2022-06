Fiscalía y MinTrabajo preparan programas de formación en DD.HH para trabajadores

La Fiscalía General y el Ministerio del Trabajo acordaron este miércoles desarrollar programas de formación, además de mesas técnicas, en materia de derechos humanos para los trabajadores del país.

«Reunión de coordinación con el fiscal general de la República, Tarek William Saab, para efectos de desarrollar programas de formación en materia de derechos humanos laborales para las trabajadoras y los trabajadores», anunció el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, en su cuenta de Twitter.

Asimismo, Saab calificó de «inédito» el acuerdo porque abre la «compuerta para una coordinación permanente a partir de ahora».

En un video publicado en la red social, el fiscal agregó que cada 21 días se realizarán mesas técnicas de seguimiento, así como visitas a las oficinas de la Inspectoría del Trabajo, sedes laborales y del Ministerio Público en todas las regiones del país.

«Queremos que esto que estamos haciendo en el Área Metropolitana de Caracas se replique en los estados, a través de las direcciones estatales vinculadas al Ministerio del Trabajo con la Fiscalía Superior (regional)», señaló.

Protestas en Caracas

El pasado 1 de mayo, unos 200 trabajadores venezolanos protestaron en Caracas para exigir al Gobierno mejores condiciones laborales que incluyan un «salario digno», el respeto a los convenios colectivos y el cese de la «persecución».

«Hoy en Venezuela están conculcados totalmente los derechos, hoy en Venezuela no podemos hablar de salario digno, no podemos hablar de que se discuten los contratos colectivos, no podemos hablar de la seguridad social, porque fue prácticamente eliminada», declaró a Efe el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano.

Zambrano también afirmó que en el país caribeño existe la persecución en contra de los trabajadores que «levantan la voz».

«Eso necesita cambiar, hay que cambiar en este país la forma de hacer política, la forma de gobernar. No se puede seguir imponiendo, como lo impone permanentemente el Gobierno todo lo que le da la gana», subrayó. EFE