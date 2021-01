Los habitantes de la tercera etapa del vecindario Fundación Mendoza de Valencia imploran a las autoridades la corrección de los múltiples botes de aguas servidas con los que han intentado lidiar durante tres años.

En los últimos meses, las cloacas han colapsado en la calle 15 de la comunidad y el agua contaminada se ha convertido en la principal amenaza para la salud de los vecinos. “A la gente le está dando gripe, fiebre y malestar en el estómago por el olor”, indicó Juana Goite de 68 años de edad, quien caminaba con cuidado por la acera para evitar pisar el líquido putrefacto.

Glady Ortiz, once años mayor que Juana, se apoyaba en un bastón mientras explicaba que no cuenta con los recursos para comprar los medicamentos para tratar los padecimientos que empezó a sufrir desde que las aguas servidas inundaron el frente de su casa. “Mucha alergia y picazón en la piel. A veces problemas de respiración y dolor de garganta. Uno vive con la nariz aguada, con mucho insomnio y el medicamento que es bueno para dormir cuesta siete millones: no se puede comprar”.

El encierro

La única forma de disminuir la intensidad del olor inaguantable es cerrando todas las puertas y ventanas de las casas, pero el encierro ha perjudicado a los residentes de Fundación Mendoza en todos los aspectos posibles.

En el caso de Carlos Correa el perjuicio ha sido económico. Antes tenía una panadería, su principal fuente de ingresos, y tuvo que cerrarla porque el hedor del borboteo que se filtraba de la boca de visita en su acera hasta el interior de su vivienda no le permitía cocinar. “El problema en mi casa tiene seis meses; en las del frente hace cuatro meses se reventaron los cachimbos”.

Eneida Aparicio extraña la compañía de sus nietos que antes la visitaban con frecuencia. Ahora por seguridad la familia no se reúne en su casa. “Ya no los puedo cuidar porque es un peligro. Se pueden caer y hay muchas infecciones. Además, ahorita con el coronavirus tenemos que tener más cuidado”.

El hogar de Greicy Aparicio cuenta con más de siete miembros, cuatro niños incluidos. Para la familia lo más difícil es realizar actividades cotidianas como cocinar, comer, ir al baño o dormir. “Las pocetas no bajan y tenemos que ir al patio para hacer nuestras necesidades”.

Sin recursos

Después de haber acudido a todas las instancias pertinentes sin obtener respuestas favorables, la comunidad reiteró el llamado a la Alcaldía de Valencia y la Gobernacion de Carabobo para que se aboquen a solucionar los botes de aguas negras.

Correa explicó que lo único que tiene claro es que la reparación de la calle incluye la sustitución de 36 tubos rotos y que las autoridades alegan falta de presupuesto, sugiriendo a los vecinos que recurran a la autogestión.

La propuesta fue calificada por los vecinos como absurda: la mayoría son de bajos recursos económicos. “¿Si no tenemos ni con qué comer cómo vamos a conseguir dinero para comprar tantos materiales? Tienen que entender que la mayoría de nosotros somos pensionados de la tercera edad y ya saben que eso no alcanza para nada”.