Todavía faltan, hasta que no salgan todos no puedo sentirme libre, no puedo celebrar nada, admitió Gabriel Valles a su salida de El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional donde permaneció preso por 3 años y 8 meses. “La libertad solo la voy a sentir cuando salgan los demás presos políticos”.

A través de Twitter se conoció el reencuentro de Valles con su madre y amigos, a las afueras del Sebin. En medio de lágrimas, llanto y el abrazo de su madre, Valles sentenció que esperará la libertad de sus compañeros

Valles fue detenido junto a Lorent Saleh, ambos activistas de Operación Libertad, en Colombia. Fueron entregados al gobierno venezolano por mandato del presidente colombiano Juan Manuel Santos.

Así recibieron al preso político Gabriel Valles sus familiares a minutos de salir de El Helicoide pic.twitter.com/9pFvCEJRNK — La Guerrera #GAR🇻🇪 (@MayVenezolana) June 3, 2018

[#AHORA] Gabriel Valles: "No voy a estar libre hasta que todos los presos políticos estén en las calles" https://t.co/3HNdWdwI1C pic.twitter.com/82PqBIVl57 — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) June 2, 2018