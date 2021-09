Ellos respiran y sudan mar. Sus pieles tostadas y con algunas manchas típicas del sol revelan su pasión: el surf. No tienen más de 15 años, vivien en Patanemo y ya sueñan en grande seguros de quieren dedicarse a ese deporte toda su vida, pero no es fácil. Es una carrera de obstáculos marcados por la crisis económica del país.

Antonella Monteverde es de pocas palabras. Pero montada sobre su tabla es mucho lo que dice. Tiene 13 años y no se imagina hacer otra cosa que no sea surfear y lo demostró al clasificar para la 2da Válida Nacional, que significa mucho para ella, y a la que es posible que no asista porque no cuentan con los recursos para costear el transporte hasta Los Caracas, en La Guaira, donde se realizará la competencia el 18 y 19 de septiembre.

En la misma situación están sus compañeros Odeglis Sequera de 14 años y Julio Serrano de 15. Ellos son los que se ganaron un puesto para representar a la academia Punta Peňón Surf School de la bahía de Patanemo en esta actividad de gran renombre.

Con esfuerzo consiguieron patrocinante privado para las tablas que se mandaron a hacer a la medida de cada uno, y las licras. El entrenador y director de la escuela, Johan Sangronis, hizo las gestiones para que la comitiva de ocho personas se hospede en la Ciudad Vacacional Los Caracas y se organizaron para llevar comida y cocinar ella.

El problema es que no tienen cómo llegar. “En promedio, el transporte cuesta entre 400 y 500 dólares que no tenemos, y si no logramos que alguien nos apoye con eso, no podremos asistir a la válida”.

Logros cosechados en el surf

A Antonella le cambia el rostro cuando le piden que hable de su participación en diferentes competencias. Con esa sonrisa que resalta en cualquier rincón de Patanemo relató que la primera vez que fue a una fue en El Palito, en Puerto Cabello, y ganó el cuarto lugar. “No me fue tan bien porque estaba asustada y las olas eran más altas de lo que esperaba”, dijo con la misma inocencia que después le enseñó que fue un buen desempeño.

Para Odeglis el surf lo es todo. Comenzó a practicarlo a los siete años cuando veía a sus amigos de Patanemo siempre con una tabla o un body board, “y yo quería aprender y poco a poco me entusiasmé”.

Ha ido a competencias en Cuyagua, Miranda, Margarita, Chirimena, Los Caracas y Waiquiquí. “He ganado y he perdido, y esta válida significa todo para mí porque yo quiero seguir surfiando, salir del país y hacer muchos amigos”.

Julio también tiene sus metas muy claras. Quiere ser doctor y seguir montado sobre su tabla. Ha ganado dos nacionales, y en otros ha conquistado el segundo lugar. Siente que está al 100% para ganar esta válida de Los Caracas.

Un deporte con necesidades

En la academia en las que ellos están son 35 niños de Patanemo los que entrenan. Lo hacen en medio de muchas adversidades porque tienen fallas de equipos. “Hay compañeros que no tienen tabla y es difícil entrenar así”, dijo Odeglis.

Su llamado es a quienes puedan colaborar.”Si alguien puede venir a donar una tabla usada, no importa que esté roto, o un body board despegado, aquí lo acomodamos”,

El entrenador resaltó que, como todo deporte extremo, el surf es costoso. Y no solo se trata de una tabla que cuesta alrededor de 400 dólares, sino de las licras, las ceras, las cuerdas y el resto de implementos que necesitan.

El sueño de estos 35 niños depende de la ayuda que les puedan prestar. Hoy son tres los que requieren apoyo para poder demostrar sus talentos en la 2da Válida Nacional a la que clasificaron con mucho sacrificio. Pero en lo sucesivo, pueden ser muchos los que pueden representar a Patanemo en competencias internacionales si logran continuar su formación.