Una donación directa para comprar insumos de protección personal para médicos, obtenida a través del gobierno de Estados Unidos, anunció el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó

Esos recursos se invertirán en entrenamientos de médicos y enfermeras contra el COVID-19, también para dotar de insumos y de agua saneada a los hospitales. Sabemos que no es suficiente para poder atender la pandemia, pero es un inicio. Debemos ir al gobierno de emergencia nacional para poder acceder a los préstamos de organismos multilaterales.

Las mentiras del régimen sobre el coronavirus

En su discurso dirigido a los venezolanos a través de Twitter e Instagram, las únicas vías que quedan para vencer la censura, Guaidó aseguró que las cifras ofrecidas sobre los contagios de COVID-19 están manipuladas. “Ya hemos visto las contradicciones de los últimos días. Hablaron de un caso del 29 de febrero, pero habían dicho que los primeros casos llegaron desde el exterior los días 5 y 6 de marzo y los anunciaron el 13 de ese mes. Hay evidente mentira y falsedad en las cifras”.

La propuesta del gobierno de emergencia nacional, que según Guaidó ya es respaldada por 47 países en el mundo, permitirá delegar en organismos internacionales que tienen la posibilidad de ayudar. No se trata de que tenemos respaldo político es que de esa manera podremos recibir financiamiento internacional.

Nuevas elecciones y financiamiento internacional

Para el mandatario interino, lo más importante es delegar en el Consejo de Estado la convocatoria a nuevas elecciones y empezar a recibir dinero. “Se genera confianza en nuestro país, se invierte el capital privado para generar empleos. No es solo una propuesta política, es humana, es desde la dignidad, es desde atender la emergencia. No es el quien, sino el que: la agenda de atención humanitaria”,

Guaidó reiteró a la ciudadanía la importancia de cumplir con las medidas de protección contra el coronavirus cuando se deba salir a la calle. Recordó que en Venezuela, el 50% de la población vive de su trabajo diario, de su día a día y es imposible que se quede en casa.

También rechazó la detención de miembros de su equipo y la persecución a los periodistas, por lo que pidió respeto a la libertad de expresión en el país.

La gasolina, otra mentira más

Sobre el tema de la gasolina, otra mentira más a su juicio, aseguró que a los pozos petroleros no los afecta el COVID-19. El problema es que destruyeron la industria y por eso hoy no hay combustible. Los productores no pueden trasladar los alimentos porque no hay gasolina.

También destruyeron el bolívar. Venezuela es un país semi dolarizado, porque los precios están a nivel de los billetes verdes, pero los sueldos no.

Respecto al escudo bolivariano, se preguntó qué será ese escudo cuando vemos que un barco turístico hunde a una fragata. “¿Cuál escudo bolivariano cuando tenemos que defendernos de los irregulares del ELN, los disidentes de las FARC y otros irregulares a quienes les entregaron el territorio para el narcotráfico, al tiempo que se roban el oro de Venezuela?”.

Para el mandatario, ahí es donde hay que ejercer la soberanía. “No hacer el ridículo cuando se critica un operativo antidrogas. Lo que tiene el régimen es miedo. El escudo bolivariano, la defensa de la soberanía es para defender a su gente, no a un dictador, a un narcotraficante, a un terrorista”.

A Guaidó le pareció triste la aparición hoy de Maduro. “El dictador habló con miedo, voz quebrada. Es hora de que asuma su responsabilidad, preséntese ante la justicia, es momento de actuar por Venezuela”.