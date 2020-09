Habitantes de varios sectores populares, en San Fernando de Apure, han denunciado la ausencia de gas doméstico en sus comunidades, la cuál ha sido por seis meses, desde la última venta de cilindros.

La decadente situación de los servicios básicos, como el gas doméstico en el estado Apure, no se originó con la pandemia, sino que es un problema que tiene bastante tiempo. A esto se le suma las fallas con la energía eléctrica y la escasez de agua potable que tienen algunas comunidades de la entidad.

Lisandro Linares, habitante de un sector popular de San Fernando, comentó al respecto: hace aproximadamente 6 meses que no despachan gas por la comunidad, hemos hablado con los jefes de calle para obtener una respuesta clara de cuándo va a llegar el servicio, sin embargo, no dicen nada (…) cuando suelen vender por acá la bolsa de comida resulta que no tenemos gas para cocinarla, reseñó Punto de Corte.

No tenemos problema alguno en cancelar el costo justo de las bombonas, pero no tenemos la posibilidad para cancelar entre 20 y 40 dólares por un cilindro, y al decir esto hablo por toda la comunidad, acá somos gente humilde y se nos haría imposible, nuestro presupuesto no llegaría jamás para allá, aseguró el afectado.

Estas personas, en medio de la crisis con el gas doméstico, no han desistido y se han reinventado para poder cocinar sus alimentos, ya sea como leña o mecheros a gasoil, fabricados por ellos mismos para sobrellevar su situación.

Hasta ahora, los vecinos de estos sectores no ven soluciones ni a mediano ni a largo plazo, es una situación que sigue corriendo y pareciera no tener fin.

Los responsables políticos de la región, hasta los momentos, no se han pronunciado con estos sectores para informar la problemática existente con la distribución del gas doméstico.

Con información de Punto de Corte.