HBO publicó este jueves la primera serie de imágenes de la séptima temporada de la serie galardonada con múltiples Emmys y Globos de Oro, Game of Thrones. La penúltima temporada se estrenará el domingo, 16 de julio, en la referida cadena televisiva.

Creada por David Benioff y D.B. Weiss, Game of Thrones está basada en la serie de novelas de George R. R. Martin “A Song of Ice and Fire” y se ha convertido en una de las series más exitosas de HBO en los últimos tiempos.

Todas las temporadas de Game of Thrones están disponibles exclusivamente para suscriptores a través de HBO GO. Representantes de la plataforma anunciaron que la misma está disponible desde ahora con Chromecast, permitiendo que los suscriptores disfruten de su contenido favorito en la pantalla de su televisor.

HBO GO esta disponible en www.hbogola.com, descargando la aplicación para su dispositivo móvil (con iOS o Android) o en Xbox 360 (para usuarios de Xbox Live).

Nota de prensa