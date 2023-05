Hoy y Después en Valencia

Domingo 18 de octubre de 1981

Para el próximo domingo está prevista la inauguración del XXXIX Salón de Artes plásticas Arturo Michelena, en el Ateneo de Valencia. Ya se han cumplido los pasos preliminares, bastante por cierto, para proceder al montaje, que como en años anteriores estará bajo cuidado de Marcos Castillo y otros artistas que tradicionalmente han colaborado con la institución para esta delicada tarea.

El Jurado de Admisión, integrado por Pedro León Zápata, Julio Ferrer Gudiño, María Elena Ramos y Luis Chacón, seleccionó 213 obras en total, incluidas dentro de las especialidades de Pintura, Dibujo, Escultura, Artes Gráficas, Arte no Convencional y obras integrada a la Arquitectura.

De la selección todavía no se puede emitir un juicio crítico dado que las obras no pueden ser apreciadas a plenitud hasta tanto no estén convenientemente colocadas en el espacio que les será asignada. Si se puede decir, que este Salón será predominantemente figurativo, con quizás exageración de participación de pintores populares, que tendrá lamentables ausencias, pero que servirá para dar a conocer nombres y movimientos plásticos, que siendo muy válidos no son tomados en cuenta por los organismos que monopolizan las Artes Plásticas del país, como lo son la Galería de Arte Nacional, el Museo de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo y algunas galerías comerciales, poderosamente influyentes, todas con sede en Caracas.

Los tiempos han cambiado mucho, y ahora para presentar el Michelena se necesitan de muchísimos esfuerzos. Los inconvenientes han sido superados satisfactoriamente y confiamos en que el próximo domingo el Ateneo de Valencia podrá volver a presentar con sumo orgullo una muestra muy significativa de lo que están haciendo los artistas venezolanos, a nivel nacional en 1981. Si la muestra resultare buena, excelente o mala, la culpa no será de la institución pues ella será un reflejo de la situación del país.

RADIO

Radio Latina: 8 a.m. Concierto en Radio Latina, obsequio de exquisitos fragmentos musicales, que nos ofrece don Santiago Sánchez González. A las seis de la tarde Wilmer Rafael Hernández junto con Israel Sotillo, en Grandes Artistas Grandes Éxitos, harán un recuento de los mejores hits venezolanos, en la historia de esta emisora, que se encuentra celebrando seis años de fundada.

En Radio Satélite, a las 5 p.m. Arteaga Palencia, mantiene su agradable programa siempre con invitados especiales que dicen cosas de interés. Y en Radio Valencia (antes Impacto) Haydée Cadet, presentará mañana lunes a las 7 p.m. su programa estelar El Sonido del Jazz.

EXPOSICIONES:

WLADIMIR ZABALETA, pintor, y SALVADOR ZAGAMI, escultor, presentan una muestra de su obra reciente. Exposición digna de un museo de arte moderno, bella y audaz. Centroarte El Parque. Plaza de El Viñedo. Teléfono 216261.

ÁNGEL RAMOS GIUGNI, escultor valenciano, nos presenta 40 obras en bronce que demuestran su seriedad y calidad como artista, negada algunas veces. Galería de Arte de la universidad de Carabobo. Plaza de la urbanización Prebo. Abierta a partir de las 10 a.m.

JOSÉ GABRIEL GONZÁLEZ, joven artista autodidacta que presenta su primera muestra individual con muy buenas perspectivas. Alianza Francesa. Urbanización Las Acacias, frente a la PTJ.

CINE:

El último tango en París, la famosa película que prohibió el gobierno de Rafael Caldera, hoy puede verse en el cine La Viña 2, a las 7 y 9:30 p.m. El Cartero llama dos veces, un melodrama, común y corriente al cual la crítica le ha dedicado muy buenos elogios, la están pasando en el autocinema El Trigal.

TAMBIÉN hoy puede ser admirada la EXPOSICIÓN NACIONAL DE ORQUÍDEAS en el Centro Profesional Avenida Bolívar, a partir de las 9 de la mañana.