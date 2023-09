En los últimos días se ha incrementado las fluctuaciones eléctricas en el país, lo cual causa angustia entre los usuarios del servicio, sobre todo porque se pone en riesgo el funcionamiento de los equipos electrodomésticos, cuyos precios son bastante altos.

Este miércoles se produjeron tres fluctuaciones (bajones) en menos de hora y media, lo cual puso a correr a un gentío para desconectar los equipos eléctricos y así salvarlos de una avería.

Los bajones se sintieron en varios estados del país, como Miranda, Anzoátegui, Carabobo, Zulia, Monagas, Aragua, Cojedes, Falcón y Lara, también en el Distrito Capital, según se reportan por redes sociales.

Usuarios de Caracas reportan que algunas zonas quedaron sin electricidad, después de la última fluctuación.

Al hacer la denuncia sobre los bajones, los usuarios etiquetan a ministros y hasta el presidente Maduro, para que se enteren de lo que ocurre.

Como ya se ha vuelto costumbre, Corpoelec no se ha manifestado sobre el particular.

Saludos ministro @NestorLReverol que es lo que pasa en Aragua que ya ocurrido 9 bajas y alta de luz, ya no tengo tv ni otros artefactos eléctricos ya que @corpoelec no me paga ni me regala los artefactos que se daña por la luz ojo con eso,

Presidente @NicolasMaduro ojo pelao hay

— jose gregorio (@josembi7) September 13, 2023