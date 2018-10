El economista de la Universidad Central de Venezuela, Leonardo Buniak, expresó este martes que el dólar no tiene el mismo poder que tenía antes dentro de la moneda venezolana, asistimos ya a un proceso pernicioso de inflación en dólares, eso es una realidad.

Un dólar hoy me rinde mucho menos de los que me rendía hace un mes, unos cálculos dicen que se requiere hoy cuatro dólares para comprar la misma cantidad que compraba con un dólar hace un mes aproximadamente, afirmó el economista durante entrevista en el programa radial A tiempo.

Aunque no se reconozca, Venezuela ya está dolarizada, puesto que las remuneraciones se hace en moneda extranjera, ”todos los servicios que se prestan y se venden se cotizan en dólares. Estamos en proceso de dolarización informal de toda la economía venezolana. Una consulta médica vale entre ocho y 15 dólares, expresó Buniak.

CUATRO TIPOS DE VENEZOLANOS

El profesor de la UCV explicó que en el país tenemos cuatro tipos de venezolanos: 1. Genera dólares. 2. No genera dólares, pero tiene cuentas extranjeras. 3. No tiene ingresos en dólares ni cuenta, pero recibe remesas, y 4. El venezolano que no tiene acceso en dólares ni recibe remesas, estamos hablando de 68% de la población.

Alertó que el aumento de los precios se duplica y triplica con más rápidez “esta es la verdadera característica de un proceso hiperinflacionario, la frecuencia de tiempo en que los precios de duplican es cada vez más corta”, explicó el profesor universitario.

