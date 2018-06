De viernes a sábado fueron llevados 37 cadáveres a la morgue de Bello Monte. Dieciocho correspondían al trágico evento ocurrido en el club de los ecuatorianos en El Paraíso, seis eran producto de enfrentamientos con cuerpos policiales y el resto por diferentes causas violentas.

Luis José Pérez (27) murió en las inmediaciones del terminal de oriente, dentro de su vehículo Ford Ka, el viernes a las 9 de la mañana.

Un familiar señaló a funcionarios del FAES como responsables del hecho y negaron que se hubiera enfrentado.

Un desaparecido

Desde el 11 de mayo estaba en la morgue el cadáver del adolescente Jeferson Rada (17), sus familiares acudieron a la institución el 21 del mismo mes y entre las fotografías que le presentaron no estaba su rostro.

El muchacho vivía en la urbanización Guaracarumbo, de Catia La Mar, de donde salió el 10 de mayo con un amigo para animar una fiesta en Caracas, ya que era Dj.

Su abuelo Augusto Rada dijo que tardaron en percatarse de la ausencia de Jefferson, porque la mamá estaba en Colombia y el joven vivía solo en el apartamento.

El amigo de Jefferson les dijo que el adolescente se había quedado por propia voluntad en una casa del barrio El Amparo, en Catia.

Lo buscaron en hospitales, cuerpos policiales y el 21 de mayo fueron a la morgue de Bello Monte, donde entrevistaron a la madre, le indicaron que formulara la denuncia en el Cicpc y continuaran con la búsqueda.

Hace dos semanas los llamaron de la morgue, para pedirles que fueran a suministrar algunos datos que faltaban.

-Lo primero que pregunté fue que si mi nieto había aparecido y me dijeron que no. Por eso no me preocupé tanto en subir a Caracas solamente para aportar unos datos. Dijo Rada, ex PM y funcionario jubilado de la PNB

El jueves lo volvieron a llamar, para pedirle que fuera a la morgue y ante la insistencia del abuelo le dijeron que había un difunto con características parecidas a Jefferson.

-Estaba aquí desde el 11 de mayo y a nosotros no nos mostraron la fotografía. Ahora nos lo van a entregar putrefacto y tenemos que enterrarlo inmediatamente. Esto es mucha negligencia.