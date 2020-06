Juez de EE.UU. permite vender libro potencialmente explosivo sobre Trump

Un juez de Estados Unidos se rehusó el sábado a impedir la venta de un libro en el que un exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, Jonh Bolton, lo describe como corrupto e incompetente.

Con los ejemplares ya despachados a las librerías, el juez Royce Lambert no encontró razones para bloquear la publicación de John Bolton. “Si bien la conducta unilateral de Bolton despierta preocupaciones de seguridad nacional, el gobierno no probó que una interdicción sea un remedio apropiado”, escribió el juez.

El magistrado dijo que Bolton “probablemente puso en peligro la seguridad nacional a través de la publicación” tras una revisión de pasajes que, según el gobierno, contienen material clasificado.

Trump reaccionó casi de inmediato al fallo y aseguró que su exconsejero pagará un “alto precio” por la publicación.

“Bolton violó la ley y ha sido llamado y reprendido por hacerlo, con un precio realmente alto a pagar”, tuiteó el presidente estadounidense.

….Bolton broke the law and has been called out and rebuked for so doing, with a really big price to pay. He likes dropping bombs on people, and killing them. Now he will have bombs dropped on him!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2020