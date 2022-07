El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, se reunió hoy en Nairobi con el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, que subrayó el compromiso del país africano con el rescate de los dos médicos cubanos secuestrados por yihadistas cerca de la frontera con Somalia hace más de tres años.

«Solo quiero decir que valoramos su apoyo y reiterar que Cuba tiene un auténtico amigo en Kenia», dijo según un comunicado el jefe de Estado, en referencia al acuerdo de cooperación bilateral para el envío de médicos cubanos con el objetivo de reforzar la atención primaria en el país africano.

«Siempre nos solidarizaremos con ustedes en cualquier foro a nivel multilateral», añadió Kenyatta, al recibir a Parilla en su Residencia Oficial (State House), acompañado del actual embajador cubano en el país, Juan Manuel Rodríguez Vázquez.

El ministro de Exteriores, por su lado, aseguró que «ambos países seguirán trabajando juntos para fortalecer sus lazos bilaterales a todos los niveles», según la nota, además de transmitir al mandatario un «mensaje especial» de su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel.

El cirujano Landy Rodríguez Hernández y el especialista en medicina general Assel Herrera Correa fueron secuestrados por supuestos miembros del grupo yihadista somalí Al Shabab el 12 de abril de 2019, cuando se dirigían a trabajar en el hospital de la ciudad de Mandera, en el condado nororiental homónimo.

Tras su captura, los médicos fueron trasladados a Somalia y entregados a Al Shabab, que se afilió a Al Qaeda en 2012 y controla parte del centro y el sur somalí con la intención de instaurar en el país un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

No se sabe con certeza qué suerte han corrido los dos facultativos, pese a las gestiones gubernamentales.

En el tercer aniversario del rapto, el pasado 12 de abril, fuentes de la embajada cubana en Nairobi señalaron a Efe que «la esperanza no se pierde» pero admitieron no contar con pruebas de vida y subrayaron que no había novedades en el caso.

Por otro lado, el asunto volvió a los medios kenianos el pasado 23 de marzo cuando un tribunal del país condenó a cadena perpetua al conductor del vehículo en el que viajaban los dos médicos cuando fueron secuestrados, tras declararlo culpable de colaborar en su rapto.

Los dos facultativos formaban parte de un contingente de un centenar de profesionales cubanos -incluidos radiólogos, cirujanos plásticos y ortopédicos, neurólogos y nefrólogos- que llegaron en 2018 a Kenia como parte de un acuerdo bilateral para mejorar el acceso a servicios sanitarios especializados en ese país africano.

Tras el secuestro, muchos de los doctores cubanos que ejercían en algunas de las regiones kenianas fronterizas con Somalia fueron reubicados.

Sin embargo, durante una visita a Cuba en junio de 2021, el ministro keniano de Salud, Mutahi Kagwe, firmó un nuevo acuerdo de cooperación con la isla para la llegada de 101 especialistas cubanos a Kenia en el marco de un programa de intercambio entre ambos países.