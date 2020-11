Klay Thompson, estrella de los Golden State Warriors, sufrió una nueva lesión este miércoles durante un entrenamiento, según informó la franquicia californiana.

A través de la cuenta oficial de Twitter del equipo, indicaron que aún no hay detalles sobre el alcance de la lesión sufrida por el escolta.

Warriors guard Klay Thompson suffered a leg injury today during a workout in Southern California. No other details are available at this time. We will provide further updates as appropriate.

— Warriors PR (@WarriorsPR) November 18, 2020