Maduro después de más de once años ejerciendo como presidente, teniendo a su servicio a la DGCIM, CICPC, y varios otros cuerpos policiales que a cada rato dicen descubrir planes nacionales e internacionales para tumbarlo e incluso para matarlo, que tiene también a su servicio al temible G2 cubano, de repente se ha enterado que en su gobierno hay corruptos y traidores a la patria, incluso algunos que ya eran de su máxima confianza y también de Hugo Chávez y, ¡oh sorpresa, acaba de descubrir que se han se han robado los dineros públicos! Entonces le ha dado un ataque de rabia reaccionando contra de la prohibición constitucional de imponer penas de cadena perpetua, con furia ha exigido que se corrija eso, que se modifique la constitución para lo cual de una vez anunció un referéndum popular.

Hace el teatro de presidente honesto pero traicionado por corruptos que le burlaron su confianza, pero nadie se lo cree, solo busca como superar el clamor popular por elecciones limpias para poner allí a María Corina Machado.

Es así como ha anunciado la panacea, el remedio mágico para ese mal: La reforma de un artículo de la constitución para instaurar la pena de cadena perpetúa para los delitos de corrupción y de traición a la patria. “La culpa es de ese artículo que prohíbe la cadena perpetua” -dice- y la solución que anunció fue cambiarlo por otro que la permita.

Producto de una investigación profunda que realicé sobre este tema de los cambios constitucionales que se han hecho para encubrir la destrucción del sistema democrático escribí un libro titulado “El fruto del árbol envenenado. La constituyente como excusa para matar al Estado democrático”. Allí, en esas 352 páginas describí con detalles toda aquella fraudulenta trama que se llevó a cabo para sustituir a la democrática Constitución de 1961 por esta de 1993 que el mismo Chávez adulteró.

Hugo Chávez fue el precursor de este desastre que vive el país, y quien lo inició culpando a la constitución que regía desde 40 años atrás y promoviendo como remedio cambiarla mediante una Asamblea Constituyente que fraudulentamente montó con la cual lo que realmente quería -y lo logró- fue destruir todo el andamiaje institucional para sustituirlo por el suyo, por este de la denominada Constitución de la República Bolivariana con la que se permitió instaurar este horror dictatorial que está siendo profundizado por Nicolás Maduro Moros quien pretende apretar aún más las cadena de la opresión.

Es del conocimiento público que la corrupción y la traición a la patria fue la línea dentro de la cual se desenvolvió el gobierno de Chávez que lo entregó todo a la Cuba de los Castro y que ha proseguido Maduro con Díaz Canel. También que en el país se instauró la impunidad al delito bajo la protección gubernamental y que para asegurarla tomaron por asalto el sistema judicial así como también el legislativo.

No es un artículo de la constitución lo que ha dado luz verde a la corrupción en Venezuela, ni lo que hace falta para combatirla, es todo el régimen, son todos sus funcionarios, es la impunidad bajo la que se ejerce la actividad delictiva desde la presidencia pasando por ministros, gobernadores, alcaldes, diputados, magistrados, jueces, fiscales y hasta por los policías de pueblitos. Allí nadie es honesto, todos son corruptos. Los pata-en-el-suelo ahora son mil millonarios mientras el pueblo padece y muere de necesidades básicas.

El origen de semejante horror está precisamente en aquella propuesta de Chávez de cambiarlo todo mediante la Asamblea Constituyente de 1999 con la que emitió un texto constitucional que él mismo violó al nacer como el monstruo Saturno que en el cuadro de Goya devora a su propia hija (Museo del Prados.Madrid).

Chávez arbitrariamente sustituyó dos veces el texto de esa CRBV por unas de su directa autoría la última de las cuales mandó a reimprimir dizque para enmendar “errores gramaticales y de sintaxis” nada menos que a CIENTO SETENTA Y NUEVE -179- ARTÍCULOS ¡más de la mitad de los que conformaban el texto completo.! Y eso lo hizo él por su propia voluntad habiendo ya cesado en funciones dicha Asamblea Constituyente, texto que luego de adulterado lo mandó a imprimir y publicar en Gaceta Oficial la cual es la que se tiene como vigente como “Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Y es que además de toda aquella grosera maniobra de 1999 luego y con Maduro al mando la repitieron cuando perdieron las elecciones legislativas en 2015, ellos montaron otro parapeto constituyente con el cual fabricaron otro aparato estatal que superpusieron al que hasta ese momento estaba en funciones subvirtiendo así nuevamente la organización del Estado en el que ya sin disimulo se terminaron de apoderar del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del órgano electoral CNE, del Banco Central, de todo.

CHAVEZ Y MADURO ADEMÁS LEGISLARON. En este desastre que no pareciera tener fin también juega el hecho de que entre Chávez y Maduro desde 1999 hasta el 2015 copiando a Hitler y con apoyo de la Asamblea Nacional bajo su dominio, ilícitamente se hicieron dar seis leyes habilitantes con las que sin control alguno ellos mismos asumieron las funciones legislativas y emitieron 313 Decretos ley dirigidos a legalizar todos sus atropellos. Este horror me llevó a escribir otro libro titulado “Leyes Infames en Venezuela” que editó el Interamerican Institute for Democracy (IID) en Miami.

Es demasiada obvia la intención de Maduro con ese anuncio de modificar la constitución para combatir con cadena perpétua a la corrupción, lo que busca es distracción del tema electoral al cual le tiene pavor porque se sabe detestado por la población a la vez que así profundiza las amenazas contra quienes se le opongan, a todos nos quiere presos en cadena perpetua.!

Y déjenme decirles que yo sí estoy de acuerdo con la emisión de un nuevo texto constitucional que llene el vacío que al respecto ahora tenemos, me he convencido de ello, y sí votaría por un endurecimiento de las sanciones a los delitos de traición a la patria, de peculado y demás conexos, pero cuando se salga de este horror chavo-madurista, cuando se restaure un sistema de libertades y tengamos poderes públicos independientes, capaces y honestos donde se pueda juzgar sin interferencias políticas ni económicas a toda persona que haga lo que esta pandilla criminal miraflorina viene haciendo sin descanso desde 1999 en adelante.

Carlos Ramírez López @CarlosRamirezL3 @Drleycrl

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de WhatsApp

https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1b

Con gusto te los enviaremos