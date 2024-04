Italia pierde por un problema cardíaco a Garozzo, gran baza en esgrima para París 2024

El esgrimista Daniele Garozzo, campeón olímpico en Río 2016 y plata en Tokio 2020 en la modalidad de florete, anunció este martes su retirada debido a un problema de corazón, lo que deja a Italia sin una de sus principales bazas de medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024.

«Ha llegado el momento de anunciar mi retirada del deporte de competición y son muchas las emociones que siento. Es una decisión provocada por circunstancias ajenas a mi voluntad, mi corazón estaba ‘lesionado’, pero que acepto con serenidad», expuso en su cuenta de Instagram.

El campeón olímpico se dedicará ahora a la medicina.

«Hacía tiempo que había decidido dedicar mi vida profesional a la medicina, ahora con un objetivo aún más claro: estudiar y dar a conocer las afecciones cardiológicas, a menudo incomprendidas, que pueden aquejar a la población deportista», explicó.

«Mi experiencia personal me ha demostrado lo importante que es concienciar sobre estas cuestiones para garantizar una mejor prevención y una gestión óptima de los deportistas a todos los niveles», añadió.

El esgrimista de 31 años, que además es cuatro veces campeón del mundo y tres de Europa, puntualizó en su anuncio que, pese a todo, se siente un afortunado por la carrera que ha tenido.

«En todos estos años he tenido la suerte de vivir una aventura extraordinaria en el mundo del deporte, que culminó con la obtención de una medalla olímpica de oro y otra de plata. Ha sido un viaje de sacrificios, compromiso y pasión, alegrías, satisfacciones y amistades que nunca habría imaginado», apuntó.

«Los que me conocen saben cuánto amo la esgrima. La he amado con incansable dedicación y con todo mi corazón, y le he dedicado mucho esfuerzo, pero me ha dado los resultados que soñaba», subrayó.

