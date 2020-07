View this post on Instagram

Manipulación q algunos pavosos han intentado posicionar en las redes a propósito de la retoma de los activos pertenecientes a Petroleos de Venezuela. No puede haber expropiación cuando usted retoma sus legítimas propiedades así q con esa cantaleta para otro lado y si no q alguien me demuestre quien era propietario de las estaciones q Pdvsa retomó para el estado. Me lo demuestran e inmediatamente las devuelvo 🦇🦇🦇