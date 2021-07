El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, exhortó este sábado, en el marco de los actos conmemorativos por el 238 aniversario del natalicio del Padre de la Patria, a mantener vivo el legado de libertad e independencia de Bolívar para todos los venezolanos.

El mandatario regional presidió los antes que en homenaje a el Libertador se realizaron en la Plaza Bolívar de Valencia, donde estuvo acompañado por las altas autoridades militares destacadas en la entidad, integrantes de los poderes públicos, de las fuerzas vivas y público en general.

Lacava reafirmó el compromiso de los carabobeños “para seguir defendiendo esta Patria, para seguir honrándola y para seguir demostrándole al mundo que somos libres e independientes por siempre”.

“¡Libres e independientes! que a nadie se le olvide eso, y no importa cuántas dificultades nos pongan, no importa cuán difícil sea el camino, siguiendo al Libertador quien nos dijo ‘Necesario es Vencer’ y nosotros triunfaremos por los próximos siglos porque no habrá nada ni nadie que logre arrodillar a este pueblo”, recalcó.

Al enviar un saludo a todos los integrantes de la Armada Nacional Bolivariana, componente de la FANB que hoy celebra su 198 aniversario, Lacava reiteró que gracias a la unión cívico-militar-policial los venezolanos han logrado defender la paz, soberanía e independencia por encima de las asechanzas de nuestros enemigos.

“Todo el esfuerzo sobrehumano que estamos haciendo, nuestros militares, nuestros policías, nuestro pueblo, en esa unión cívico-militar y policial, que ha sido la gran fortaleza de esta revolución y la razón por la cual el más grande de todos los imperios que recuerde la humanidad, ese imperio genocida gringo, no nos ha podido derrotar ni nos va a poder derrotar jamás, ¡jamás!”, indicó.

El gobernador manifestó sentirse orgulloso de ser venezolano en estos tiempos de resistencia y victoria, y poder dar “una demostración al mundo, y ustedes también se tienen que sentir así, llenos de dignidad, porque nunca a nadie le habían hecho lo que nos están haciendo a nosotros y seguimos de pie, y esa es una lección para el mundo, para los gringos, para los europeos, para todos, de la dignidad y la fuerza de este pueblo”.

Hacia los 200 años de la Toma de Puerto Cabello

En su discurso, Lacava adelantó que desde ya todos los carabobeños, y todos los venezolanos deben prepararse para celebrar por todo lo alto los 200 años de la Toma de Puerto Cabello, gesta heroica que tuvo lugar el 8 de Noviembre de 1823, hecho de armas que selló la salida definitiva de las fuerzas militares españolas de Venezuela.

Citó que fue el 8 de noviembre de 1823 cuando el Centauro de los Llanos, general José Antonio Páez, tomó definitivamente Puerto Cabello y expulsó el último bastión de Castilla que quedaba en estas tierras.

Exhortó a los venezolanos a no olvidar nunca que “somos parte de una generación y una estirpe de gladiadores, de guerreros bolivarianos que le estamos demostrando al mundo que somos un pueblo de paz y queremos acordarnos con todos, ser amigos de todos, pero con respeto, con dignidad, si por las malas quieren, por las malas aquí estamos, porque no nos vamos a doblegar ante nada ni ante nadie”.

“Aquí estamos, en esta integración cívico-militar y policial, para seguir defendiendo a Carabobo, para seguir manteniéndolo en Paz, y para seguir desarrollándolo como un estado potencia, para que siga siendo el estado ejemplo de gestión pública en este país, como todo el mundo lo reconoce”, concluyó.

