Tres aplaudidos exponentes de la televisión y cinematografía española, están debutando en el cine estadounidense, siendo ellos Dani Rovira, Úrsula Corberó y Quim Gutierrez, al ser parte del elenco de dos súper producciones de entretenimiento: “Jungle Cruise” y “Snake Eyes: G. I. Joe origins”, títulos de acción y aventuras, que actualmente se exhiben en los cines constituyéndose en dos perfectos estrenos de verano y vacaciones.

Gustavo Velutini Luning

@cinefilo50

Tanto Ursula, Dani y Quim ya se integran a la gran lista de intérpretes que han decidido incursionar en la cinematografía estadounidense.

Hoy por hoy el grupo lo lideran él una vez nominado al Oscar, Antonio Banderas y los ganadores del Oscar, Penélope Cruz y Javier Bardem, quienes poseen solidas carreras en los Estados Unidos.

Antes que ellos destacan Ana Obregon (vista en varias teleseries como actriz invitada, en los años 80, como en el film “Bolero” de John Derex), Asumpta Serna (un éxito de éxito, el haber sido del elenco de la tvserie “Falcon Crest”), Victoria Abril (filmando tan solo “Jimmy Hollywood“), Aitana Sánchez Gijón (protagonizo la idílica historia de “Un paseo por la nubes”, al lado de Keanu Reeves), Eduardo Noriega comoJordi Molla.

Mas recientemente se han incorporado al cine Made In USA, Elsa Petaky (quien ha ganado notoriedad en los Estados Unidos, por la saga “Rápido y Furioso”), Santiago Segura ( quien ya suma varias films Made in USA, dos de ellos:”Blade II” como “Jack y su gemela”,etc), Jordi Molla, Oscar Jaenada como Paz Vega, quienes han hecho carrera en Hollywood, no tan rimbombantemente, pero si con participaciones notorias.

Ejemplo de ello, el ver a Oscar Jaenada y Paz Vega al lado de Sylvester Stallone en el thriller de acción y venganza “Rambo V: last blood” (2019).

Santiago Segura y Wesley Snipes en “Blade II” de Guillermo Del Toro

Paz y Sylvester en Cannes del 2019,presentando

“Rambo V: last blood”

Otros intérpretes españoles que apenas han dado el salto, sea por probar suerte o por iniciarse en Hollywood de menos a más, son Luis Tosar (que tan solo, se le ha visto en la adaptación cinematográfica de la teleserie “Miami Vice”), la estupenda y bellísima Clara Lago (que recientemente co-actúo con Liam Neeson en el thriller “The commuter”) como Ivana Baquero (quien tras protagonizar “El laberinto del fauno” en el 2006, debuta en los Estados Unidos, como la hija de Kevin Costner en “The new Daughther” del 2009).

Ivana Baquero junto a Kevin Costner

Clara Lago en el thriller “The Commuter”, del director Jaume Collet Serrat (2018)

Y por supuesto, destacan ahora Quim Gutiérrez, Úrsula Corberó y Dani Rovira.

Los tres primeros españoles, en llegar a Hollywood,

Sarita Montiel junto a Gary Cooper en “Veracruz” (1954)

Los primero actores que se atrevieron dar el salto a Estados Unidos y al idioma inglés, fueron la siempre “diva” Sarita Montiel, seguida por la magnifica Carmen Sevilla y el polifacético Fernando Rey.

Este boom, comenzó a ser noticia desde mediados del Siglo XX en adelante

Carmen Sevilla y Charton Heston en “Marco Antonio Y Cleopatra”

De los tres, el que consiguió establecerse con una larga carrera de buenos papeles en los Estados Unidos, fue Fernando Rey, nacido en La Coruña, el 20 de septiembre de 1917 y quien falleció en Madrid, el 9 de marzo de 1994.

Aventura y acción se entrelazan en

“Jungle Cruise”

Quim Gutiérrez, Dani Rovira y el venezolano Edgar Ramírez, dan vida a Melchor, Sancho y López de Aguirre, tres conquistadores españoles, quienes nunca pudieron regresar a España, porque una tribu indígena los maldijo y su castigo fue, que la naturaleza los atrapara y les volviera piedra, sin duda, un elemento de interés en la trama de esta súper producción de la firma Walt Disney.

Edgar Ramírez asume a López de Aguirre, conquistador español

Emily Blunt y Dwayne Johnson, en un momento de tensión

Próxima, la mascota

“Jungle Cruise” se inscribe en el género de aventuras, ya que sus escenas están colmadas de suma acción y de toques de humor (hasta con mascota incluida), teniendo a Inglaterra de inicios del Siglo XX y a la selva amazónica como escenario de esta colorida y entretenida cinta, dirigida por el catalán Jaume Collet-Serra y la dirección de fotografía, corresponde a Flavio Martínez Labiano, nacido en San Sebastian, España, en 1962,

Flavio ha sido director de fotografía de varias de las películas de Alex de la Iglesia. Para así asociarse al cine de Jaume Collet-Serra, desde el 2014, rodando el thriller “Non-Stop” (con Liam Neeson).

El actor Joaquim “Quim” Gutiérrez,

nació el 27 de marzo de 1981, en Barcelona.

El inicia su carrera a los doce años, gracias a la teleserie “Poblenou”, donde asumió a Martí, para una cadena televisiva catalana.

Desde entonces su crecimiento profesional siguió prodigándose en la pequeña pantalla, hasta que en el 2003 debuta en el cine, con la cinta “Los abajo firmantes”.

Cuatro años más tarde, logra un papel destacado en su tercera película, que se tituló “Azul, oscuro casi negro”, por la cual fue postulado al Premio GOYA, en el rubro de Mejor Actor Revelación, lo que gana en el 2007.

A partir de este excelentísimo logro, la carrera de Quim Gutiérrez paso a ser importante en la industria del cine español, permitiéndole tener roles destacados, ejemplo de ello, los vistos en las cintas “Sangre de mayo” (2008), “Una hora más en canarias” (2010), la aplaudida “Primos” (2011), “La gran familia española” (2013), “Anacleto: agente secreto” (2015), “Abracadabra” (2017), “Ventajas de viajar en tren” (2019), etc.

Quim Gutiérrez suma su filmografia su segundo film internacional, la estadounidense “Jungle Cruise” y anteriormente, había rodado “Les yeux jaunes des crocodiles”, una producción francesa del 2014.

En cambio Dani Rovira,

nació el 1 de noviembre de 1980, en Málaga, España.

Dani Rovira en “Jungle Cruise”

Su carrera comenzó como comediante independiente, al presentar espectáculos unipersonales, uno de ellos tuvo por título “Monólogos 10”.

Sus shows se hacían cada vez más notorios, lo que le llevo a la televisión, en calidad de artista artista invitado de diversos espacios de comedias, entre ellos el aplaudido “El club de la comedia” y “Con hache de Eva” (para la cadena de la Sexta).

Su debut cinematográfico sucede en el 2014, al conseguir el protagónico de la exitosa “Ocho apellido vasco”, donde encarno a un joven enamorado, co-estelarizándola con Clara Lago, Karra Elejalde y Carmen Machi.

La actuación de Dani Rovira fue sumamente muy natural, sacando adelante un rol lleno de emociones y de sentimientos encontrados (muchas de sus reacciones, las desarrollo en tono de comedia).

Tal actuación le atrae el aplauso de crítica y público, lo que se vio confirmado cuando Dani Rovira recibió el Premio Goya al Mejor Actor Revelación, en el 2015.

Dani Rovira en una gala del Premio Goya

De aquí en adelante, su carrera ha sido exitosa, prueba de ello, el ser animador del Premio Goya, en los años 2015, 2016 y 2017.

En materia cinematográfica volvió a ser celebrado por todos, gracias a los títulos: “100 metros” (un drama, bajo la dirección de Marcel Barrena), “Ocho apellidos catalanes” (secuela de “Ocho apellido vascos”), la entretenida “Thi Mai, rumbo a Vietnam”, “Mi amor perdido”, “Los Japón” o la taquillera “Super López”.

Para así llegar a “Jungle Cruise”, su primera película _Made in USA_, toda una súper producción de Walt Disney, dirigida por el catalán Jaume Collet Serra.

Es destacar que Dani Rovira viene de vivir momentos difíciles, al enfrentar y superar con éxito, un cáncer, que se le diagnostico a finales del 2019, para finalmente anunciar su recuperación, en agosto del 2020.

Una atracción turística, hecha película

Emily Blunt y Dwayne Johnson llevan el peso protagónico de esta colorida y entretenida cinta, donde todo puede pasar. Y con ellos el versátil Paul Giamatti, Edgar Ramírez, Jack Whitehall, la mexicana Verónica Falcón, Jesse Plemons,el también mexicano Pedro López (como el chef de un pequeño restaurant), Andy Nyman y con ellos el niño canadiense Raphael Alejandro.

Y por supuesto los españoles Quim Gutiérrez y Dani Rovira.

A comienzos del Siglo XX, la doctora Lily (Emily Blunt) y su hermano McGregor (Jack Whitehall) viajan de Inglaterra a Brasil, con el fin de internarse en la selva amazónica, para saber si existe o no, un árbol con propiedades medicinales.

En ese viaje, ella y su hermano conocerán al divertido y valiente Frank (Dwayne Johnson), con quien iniciaran una peligrosa travesía, colmada de peligros en tierra adentro, paralelamente, conocerán los efectos de los mareos como de inesperadas situaciones, estando en plena navegación.

Paralelamente, deberán enfrentar un peligro mayor, a tres conquistadores españoles dados por muertos, 400 años atrás, o sea los sanguinarios Lope de Aguirre, Melchor y Sancho (Ramírez, Gutiérrez y Rovira), personajes que resultan ser mitad naturaleza, mitad humanos.

Estos seres han regresado a la vida, gracias a un ambicioso alemán y una mágica poción. Este germano también busca el árbol milagroso, con propósitos militares.

Estos tres españoles, al darse cuenta que no son tan humanos, querrán beneficiarse de ese árbol, para revertir una maldición de 400 años.

El presupuesto de “Jungle Cruise” rondo de los 200 millones de dólares, no solo en el pago del elenco, sino en todo lo concerniente al tema del vestuario, escenografía, sonidos y efectos especiales (muy especialmente en la recreación del árbol, de la mascota de Frank, la caída rió abajo y por supuesto, en la fisonomía de los tres villanos, vueltos a la vida).

Al igual que la saga de Piratas del Caribe, Jungle Cruise está inspirada en una famosa atracción homónima del parque temático Disneyland.

Todo tiene un comienzo…

“Snacke Eyes: G.I. Joe Origins”

Gracias a “Snacke Eyes: G.I Joe Origins” llega a Hollywood, la española Úrsula Corberó, en el rol de la Baronesa, una ambiciosa mujer que tan solo desea tener un arma milenaria, a cambio, deberá eliminar a un clan familiar de bien, llamada Arashikage.

En primera instancia los planes de esta joven villana, no se verán cumplidos, pero consigue salir ilesa y con la misma, busca tener un nuevo aliado (atentos a la escena post créditos del film), con el fin de fortalecer su siniestra villanía (claro está, si se filma la secuela).

Úrsula Corberó nació el 11 de agosto de 1989, en Barcelona, España, recién celebro su cumpleaños número treinta y dos.

Úrsula inicio su carrera siendo apenas una adolescente, exactamente en el 2002.

Sus primeros años transcurrieron en el mundo de la televisión, logrando roles llamativos, uno de los primeros fue el de Manuela en la afamada teleserie “El internado” (de Antena 3), para luego incorporarse al reparto de “Física o química”, donde asumió a joven rebelde (entre 2008 y 2011).

También co-protagonizo la afama serie “Isabel” de Televisión Española, asumiendo a Margarita de Austria, en el 2013.

Años después encarno a Esther en la serie thriller, “La embajada”, que contó con once capítulos y co-estelarizo junto a Maxi Iglesias y Chino Darin (hijo del aplaudido y connotado actor Ricardo Darin), siendo emitida en el 2016, por la pantalla de Antena 3.

En el 2017 su nombre y talento consigue consolidarse aún más, gracias a otro trabajo televisivo en España, “La casa de papel”, todo un fenómeno de audiencias dentro y fuera de España, donde Úrsula encarno a Tokio.

Ella ha estado presente en las cinco temporadas, cuya última entrega está programada para este año ( siendo una co-producción de Antena 3 y Netflix).

Úrsula firmo contrato para su primer trabajo internacional, en 2018, para participar en la serie británica, “Crackle Snatch”.

Su carrera en cine inicia en el 2010, al debutar en la cinta de terror, “XP3D”, para así sumarse a los elencos de “¿Quién mató a Bambi? (2013), “Perdiendo el norte” (2015), “La corona partida” (2016), “El árbol de la sangre” (2019), etc.

Se suma a su joven filmografía, su primer film estadounidense, donde asume a la Baronesa, la villana de “Snake Eyes: G.I Joe origins”.

“Snake Eyes” se inscribe en el género de la acción y las artes marciales, la cual viene siendo la tercera película de la franquicia, no exactamente la continuación de las ya estrenadas “G. I. Joe: The Rise of Cobra” (2009) y “G.I. Joe: Retaliation” (2013), sino que abarca un comienzo.

Esta historia se centra en un niño huérfano, que ve morir a su padre, para finalmente ser Snake Eyes (personaje importante de las historietas de los G. I. Joe).

Los años pasan, el crece y se convierte en todo un experto en peleador, lo que le permite estar al límite del bien y del mal, esto último, al incorporarse a una empresa de pescadería (un apéndice de la organización Cobra).

Ahí y tras un momento de suma acción, el conocerá más de cerca a Tommy, a quien le salvara la vida. Sera entonces, que este nuevo amigo, le proteja y en agradecimiento desee integrarlo al clan Arashikage, cuya gran misión, es la defender una gema de poder, una tarea que vienen asumiendo de generación en generación.

Paralelamente a la acción del film, se muestra la hermandad y el distanciamiento que surge entre el protagonista y Tommy, ya que este último tendrá una decepción familiar, que le obligara a huir y buscarse un nuevo futuro, bajo el seudónimo de Storm Shadow (rol a cargo de Andrew Koji).

Entre una cosa y otra, Snake Eyes, no solo enfrentara a Cobra sino también a los Arashikage, pero entre pelea y pelea, querrá ser justo y por ello, evitara que la Baronesa y sus aliados, intenten salirse con la suya.

En fin, el joven protagonista ha de cerrar un capítulo de su infancia y con la misma desestimar una venganza, para finalmente saber quién es quién, aceptando así la oferta de ser parte del equipo de justicia, de los G.I Joe, con el nombre de Snake Eyes.

Un film dirigido por Robert Schwentke y producida por Lorenzo di Bonaventura, Stephen Davis, Josh Feldman y Brian Goldner.

Este film está basado en los personajes de la historieta/comic de corte militar, “G.I. Joe”, serial creado por David Breger, en el año 1942, año que se publicaba por vez primera.

Gracias a su aceptación, esta historietas de héroes y villanos, consiguieron hacerse juguetes, al ser adquirida por la firma Hasbro.

En el 2009 llega la primera película de los G. I. Joe, al estrenarse “G. I. Joe: The Rise of Cobra”, con Channing Tatum (como Duke), Arnold Vosloo, Marlon Wayans, Dennis Quaid, Christopher Eccleston, Joseph Gordon-Levitt, Lee Byung-hun y con ellos, Sienna Miller, dando vida a Anna Lewis, alias la Baronesa.

Para luego estrenarse “G.I. Joe: Retaliation” del 2013, a cuyo elenco se sumo Bruce Willis y Dwayne Johnson, al lado de Channing Tatum.

Tanto en el film del 2009 y el 2013, el actor Lee Byung-hun, encarno a Storm Shadow.

El villano a vencer, Zartran.

Ahora nos llega “Snake Eyes: El origen”, dirigida por Robert Schwentke, película del genero pre-cuela, abarcando la vida del personaje de Snake Eyes (Henry Golding), desde su niñez hasta ser un G.I. Jooe.