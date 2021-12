Los Leones del Caracas explotaron en las entradas finales para completar una remontada de lujo ante los Tiburones de La Guaira este viernes y derrotarlos con pizarra de 8-4 en el Estadio Universitario de la capital venezolana, conquistando su quinto lauro de forma corrida.



Según reseñó la prensa de la LVBP, la tropa melenuda, que ha ganado cada uno de los seis duelos entre los “Rivales Modernos” del circuito local este año, estaba abajo en el marcador 4-2 en el cierre del octavo episodio, cuando la ofensiva orquestó un ataque fulminante que culminó con seis anotaciones.



“Lo he dicho desde el primer día: son 26 jugadores los que hay en el roster y todos van con un mismo propósito”, le comentó el mánager José Alguacil al departamento de prensa metropolitano. “Esos son los Leones del Caracas”.



Un doble del cuarto bate Aldrem Corredor puso arriba a los locales en el mismo primer capítulo, pero La Guaira volteó las acciones en la entrada siguiente, gracias a un cuadrangular de dos rayitas del veterano Jesús Guzmán, ex miembro de la escuadra avileña.



En el tercero, Édgar Durán sonó un sencillo que le permitió pisar la registradora al paracorto Maikel García con la tercera de los salados, aunque Alexander Palma volvería a recortar la distancia en la parte baja de ese mismo acto con una conexión de dos bases que fletó a Wilfredo Tovar.



Tras cuatro innings sin incidencia alguna en el marcador, un vuelacercas de otro ex caraquista, Danry Vásquez, parecía encaminar a los escualos a su primera victoria del campeonato frente a los melenudos, pero el Caracas cambió el rumbo del desafío drásticamente unos minutos después.



El grandeliga José Rondón puso a los Leones por la mínima diferencia con un incogible productor, mientras que el antesalista César Valera volteó la tortilla con otro indiscutible que impulsó la cuarta y quinta del Caracas en el duelo.



La fiesta continuó con un doble de Anthony Jiménez, una base por bolas con la casa llena para Yosmany Guerra y un elevado de sacrificio de Palma que concretó el racimo de media docena de anotaciones en la entrada.



Valera cerró de 4-3 con dos impulsadas y una anotada, mientras que Corredor sonó un trío de incogibles en sus cinco oportunidades en el cajón de bateadores. Tovar, Palma y Rondón registraron dos cohetes cada uno.



En la lomita, el abridor José Mujica se fue sin decisión a pesar de una sólida actuación de seis episodios en los que toleró ocho inatrapables y tres carreras, al mismo tiempo en que no regaló boletos y ponchó a cuatro contrarios. La victoria fue para el veterano Loiger Padrón (2-1), quien laboró dos innings de un incogible y una rayita.



Por los escualos, Jorgan Cavanerio lució sobre la loma con seis episodios de ocho hits y dos anotaciones permitidas, pero el bullpen fracasó nuevamente, al permitir las últimas seis rayitas de los metropolitanos. El revés fue para Rafael Cova (0-1), quien toleró cinco de esas rayitas en apenas un tercio de trabajo.



Con información de lvbp.com