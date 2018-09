Estos son los primeros ganadores de la 6ª edición de Premios Pepsi Music

Tema Música Clásica

Prisca y Marieva Dávila El día que me quieras a 4 manos

Disco Música Clásica

Orquesta Sinfónica de Venezuela In-Hong Cha- Textures from the North of South

Artista Música Clásica

Orquesta Sinfónica de Venezuela, In-Hong Cha

Tema Música Llanera

Annaé Torrealba Yo soy Venezuela

Disco Música Llanera

Annaé Torrealba Canta arpa

Video Música Llanera

Annaé Torrealba Cómo poder olvidarte

Tema Música Tradicional Venezolana

C4 Trío y Desorden Público Valles del Tuy de Balas

Disco Música Tradicional Venezolana

C4 Trío y Desorden Público – Pa’ fuera

Tema Música del Mundo

Gaêlica -Te vas

Disco Música del Mundo

Gaêlica – El día que todo cambió

Video Música del Mundo

Rawayana- Tucacas

Tema Jazz

El Otro Polo-Traviesa



Disco Jazz

El Otro Polo -A color

Artista Jazz

El Otro Polo

Tema Reggae

Rawayana High Ft. Apache

Disco Reggae

Binghiman Roots-Energías positivas

Video Reggae-

Rawayana – High Ft. Apache

Tema Ska

Rawayana – Véngase

Disco Ska

Desorden Público-Bailando sobre las ruinas

Video Ska

Rawayana- Véngase

Tema Música Electrónica Dance

Victor Porfidio & Losh Freedom Ft. Félix

Video Música Electrónica Dance

Wizzard-Not the end Ft. Ito Yaboi

Artista Música Electrónica Dance

Victor Porfidio

Tema Música Electrónica

Ricardo Villalobos & Argenis Brito- Amnesia

Disco Música Electrónica

Arca- Arca

Artista Música Electrónica

Arca

Tema Salsa

Jonathan Moly-Sayonara

Disco Salsa

Porfi Baloa 20 Años La Historia (En vivo)

Video Salsa

Jonathan Moly-Sayonara

Tema Gaita

Gran Coquivacoa-Pa’ que retumbe mi gaita

Disco Gaita

UDG Universidad de la Gaita-Cuando mi pueblo canta

Video Gaita

Bachigaita “El Expreso Sonoro”-Retumba la gaita

Tema Hip Hop

Micro TDH-Cafuné

Disco Hip Hop

Apache-Ahora o nunca

Video Hip Hop

Akapellah-Gordo Funky

Tema Trap

Neutro Shorty-Soy yo

Disco Trap

Neutro Shorty-Calígulas

Video Trap

Akapellah-Milki

Tema Rock

La Vida Bohéme- Lejos

Disco Rock

Los Mesoneros-Caiga la noche

Video Rock

Caramelos de Cianuro-El instante pasó

Tema Pop

Danny Ocean-Me rehúso

Disco Pop

SanLuis-El plan

Video Pop

Gaby Noya VIP Ft. Corina Smith y Vanessa Suárez

Tema Fusión Tropical

La Melodía Perfecta-Si te vuelvo a ver

Disco Fusión Tropical

Guaco-Bidimensional

Video Fusión Tropical

La Melodía Perfecta-Si te vuelvo a ver

Tema Urbano

Nacho-Báilame

Video Urbano

Corina Smith-Escape Ft. Gustavo Elís

Tema Femenino

Corina Smith-Completa

Video Femenino

Corina Smith-Completa

Disco Sexta Edición

Guaco-Bidimensional- Productor: Gustavo Aguado y Alvaro Cordero

Video Sexta Edición

Rawayana High Ft. Apache- Director: José Corredor

Música Original de Película

Álvaro Paiva Bimbo-El Peor Hombre del Mundo

(Venezuela Sinfónica)