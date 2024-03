María Corina Machado: “No vamos a permitir que Maduro imponga al candidato democrático”

A través de un mensaje emitido en video desde sus redes sociales, la noche de este domingo de Pascua, la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, reiteró su total seguridad en que las fuerzas democráticas lograrán el cambio que el país requiere en los comicios presidenciales del próximo 28 de julio.

En el audiovisual, Machado expresó: “El destino de esta lucha es la victoria, será la liberación de Venezuela y el reencuentro de nuestros hijos y hermanos de regreso aquí en casa”.

También dijo que el camino avanzado ha sido muy difícil, pero los últimos acontecimientos, “lejos de dividirnos y debilitarnos, nos ha cohesionado como sociedad, como nación y nos hemos encontrado en la verdad, y es la verdad la que nos hará libres”.

Asimismo enfatizó en que “no es verdad que el régimen ganó esta partida; al contrario, lo que han hecho es tan burdo, es tan obsceno, que han hecho que hasta sus antiguos aliados hayan tenido que alzar la voz. Maduro no puede escoger al candidato que lo va a enfrentar en la elección presidencial; eso no lo vamos a permitir, eso no serían elecciones”.

Recordó que, en las primarias del 22 de octubre, los venezolanos hablaron claro, lo hicieron para “cortar con una vieja política y a favor del cambio. Nos dimos un mandato y no vamos a permitir que lo traicionen. Tenemos la razón y tenemos la fuerza, tenemos la gente y tenemos una gran oportunidad, y faltan solo 122 días”.

Maria Corina Machado asegura que el oficialismo “no puede imponernos nada”

Añadió: “No es verdad que ellos pueden hacer lo que les da la gana e imponernos sus términos cambiando las reglas, violando la Constitución. Las leyes venezolanas son muy claras: tenemos hasta diez días antes del 28 de julio para sustituir el candidato, y la pelea es peleando. Ahora es cuando hay tiempo”.

Insistió en que “este es el momento más importante de nuestra vida y debemos permanecer con firmeza y esperanza”.

En este domingo de Pascua y Resurrección, a 122 días de la elección, mi mensaje para cada familia venezolana. Venezuela nos necesita hoy! pic.twitter.com/Tp0Z9e9uie — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 31, 2024

A los partidos de la Unidad que se han mantenido constantes en torno a los resultados de las primarias de octubre, expresó su reconocimiento.

Y a los equipos, dentro y fuera de Venezuela, a los Comandos en los estados, municipios y parroquias, y a los miles de Comanditos, les instó a seguir adelante.

Hay que «fortalecer la plataforma 600K, fortalecer la Gran Alianza Nacional (GANA) y montar miles y miles de Comanditos más, dentro y fuera de Venezuela”, dijo.

Finalmente, dijo a los venezolanos: “Toda mi fuerza, toda la seguridad de que estamos haciendo lo correcto. Venezuela hoy nos necesita más que nunca y hoy tengo que pedirles que todos hagamos incluso más».

«Nuestro país nos necesita hoy. Tengamos la confianza de que nadie nos va a desviar de la ruta que nos va a llevar a elecciones limpias y libres. Yo seré candidata presidencial o estará Corina Yoris”, concluyó.

