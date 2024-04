María Corina Machado retomó su campaña con visitas a los estados Yaracuy y Aragua, después de que ni su candidatura ni la de Corina Yoris pudieron cristalizarse en el CNE.

«¡Yaracuy, Aragua y toda Venezuela confía en María Corina. Por eso, este jueves 11 de abril y viernes 12 de abril, acompáñala en Independencia y San Sebastián de los Reyes. Alcemos la voz por tener elecciones libres en Venezuela y poder elegir nuestro futuro», publicó en las redes sociales Vente Venezuela.

El mensaje de su partido político fue confirmado por la líder de la oposición con una entrada en su cuenta en X: «Vamos camino a Yaracuy. Cómo me emociona encontrarnos con venezolanos de bien, que no nos rendimos, que estamos decididos a luchar hasta el final. Que no aceptamos el chantaje de que solo tenemos dos opciones: sumisión o abstención. Nuestra lucha es por participar para ganar y no nos van a sacar de esta ruta».

Luego, en otra publicación, acompañó la invitación a los aragüeños con un video. «Quiero invitarlos a que nos encontremos toda esa Venezuela de bien, decidida a luchar por este cambio, para que regresen nuestros hijos y tengamos nuestras familias unidad», manifestó.

🇻🇪 ¡Aragua confía en María Corina! Esta fuerza ciudadana se ha hecho indetenible y junto a nuestra líder @MariaCorinaYA, vamos a conquistar la libertad de Venezuela. 🗓️ Viernes 12 de abril

📍San Sebastián de los Reyes.#ConVzla | #HastaElFinal pic.twitter.com/wuw2CYi89O — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) April 11, 2024

