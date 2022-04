María Verdeal, vicepresidenta nacional del Movimiento al Socialismo, MAS, advirtió que los conflictos internos que atravesaría el partido de gobierno son los que impiden el nombramiento de los nuevos magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ “que debería ser designado sin ninguna diferencia o diputas por cuotas de poder y hasta ahora solo se muestran fisuras que se ven como un hecho público y comunicacional”.

Verdeal señaló que en un video que circula por las redes sociales donde el diputado oficialista y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Pedro Carreño en su programa de televisión “Enlaces” entrevistó al presidente de la comisión parlamentaria para la elección del nuevo Poder Judicial “le hace una serie de observaciones y críticas que cualquiera que no conozca creería que se trata de alguien de la oposición venezolana”.

La dirigente naranja subrayó que en la máxima instancia de justicia en el país debe privar, aparte de la administración de justicia a favor de todos los venezolanos, “ser equilibrado, plural y con una selección de magistrados por las credenciales del ejercicio de su cargo, aval que deben tener quienes van a integrar el nuevo Poder Judicial”.

Despelote por IGTF

Verdeal señaló que la reciente implementación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) ha armado un “despelote” en el país al complicar aún más la forma de cómo hacer pagos en la más sencilla compra de cualquier bien o servicio.

Los empresarios o las grandes empresas no saben si aplicarlo o no, cómo hacer y cómo declararlo, mientras que, por otra parte, si un ciudadano va a comprar una medicina y le pechan tres por ciento, no queda claro que pudiera tratarse de un aumento encubierto del IVA, agregó la dirigente masista.

Aseguró que ante esta situación, se han popularizado un sinfín de comentarios que buscarían saltar el pago de este impuesto lo que a su juicio, dejaría en evidencia que su aplicación solo se trataría de “improvisación en el manejo de la economía. ¿El gobierno quiere que se utilicen bolívares? La realidad que es que no hay bolívares circulantes en el país”.

Caos con gasolina subsidiada

La vicepresidente nacional del MAS aseguró que los cambios para la asignación de cupos que cambió de ser los primeros días del mes a una asignación por el terminal del número de la cédula, sumado a que ahora el pago ya no podrá hacerse por biopago, mecanismo que permite el uso de una cuenta bancaria, debe hacerse por el Sistema Patria donde el usuario debe tener el dinero disponible. Esto se corresponde con el “colapso de una economía que ya estaba colapsada y destruida a la que se le suman estas brillantes ideas, que deben ser para que el ciudadano se vuelva loco porque no hay manera de pagar algo en el país”.

Nota de Prensa