El atacante de París Saint Germain Kylian Mbappe, negó que esté molesto en su actual club y descartó la idea de abandonar la entidad parisina en el próximo mes de enero.

“Nunca pedí salir en enero. Es completamente falso”, dijo Mbappe en zona mixta, al término del encuentro ante el Olympique Marsella, en el Parque de los Príncipes de París, según apuntan los medios franceses.

Mbappe subrayó que no estaba descontento en el París Saint Germain. “No estoy molesto con el club. Es no es verdad”, añadió. “Lo que se ha dicho no es cierto”.

Kylian Mbappe salió así al paso de las especulaciones que en los últimos días apuntaban a la intención del astro galo de abandonar la entidad parisina con la que renovó en el pasado mes de mayo.

El atacante internacional francés realizó el desmentido tras el clásico ante el Marsella que el París Saint Germain ganó por 1-0 con el gol del brasileño Neymar.