Paul McCartney, Kendrick Lamar y Billie Eilish encabezarán el cartel del Festival de Glastonbury 2022, que regresa al calendario musical después de dos años cancelado por la pandemia de coronavirus.

La organización confirmó este viernes la participación del «exbeatle» y del rapero estadounidense, después de haber anunciado anteriormente a Eilish.

El festival tendrá lugar entre el 22 y el 26 de junio y contará con más de 80 artistas y grupos, entre los que destacan también Foals, Lorde, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Olivia Rodrigo, Wolf Alice o Years & Years.

Eilish, de 20 años, será el plato fuerte del viernes, cuando se convertirá en la solista más joven que actúa en Glastonbury, mientras que McCartney actuará en el escenario principal el sábado para convertirse en el más veterano, pues esa semana cumple 80 años.

La organización quiere llegar a todas las edades, con nuevos artistas como Arlo Parks, Doja Cat, Easy Life, Fontaines DC y Griff, a los que se unirán viejas glorias como Pet Shop Boys, Crowded House, Primal Scream y Supergrass.

El exlíder de Led Zeppelin Robert Plant también actuará junto a la cantante de country Alison Krauss, después de que ambos han publicado recientemente su segundo álbum conjunto.

Y en el terreno del pop experimental, Glastonbury contará con las participación de Charli XCX y Caroline Polachek.

La organización informó hoy de que espera publicar el cartel definitivo del festival el próximo mayo, aunque ya ha adelantado que todas las entradas están agotadas.

— Glastonbury Festival (@glastonbury) March 4, 2022