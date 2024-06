María Corina Machado no apoyó intento de golpe de estado en Bolivia

Un video de hace más de cuatro años fue utilizado en redes sociales para afirmar falsamente que María Corina Machado apoyó el intento de golpe de Estado en Bolivia, ocurrido el miércoles 26 de junio.

La desinformación surgió a raíz de un mensaje que le dedicó la líder de Vente Venezuela, el 23 de octubre de 2019, a jóvenes bolivianos en medio del conflicto político que atravesaba el país sudamericano en aquel entonces.

El equipo de El Carabobeño DetECta utilizó la herramienta Google Lens para dar con el origen del audiovisual de 44 segundos, en el que se aprecia a Machado vestida con un blazer blanco. Al fondo se observa un mapa físico de Venezuela.

A continuación, la transcripción del mensaje de MCM:

Jóvenes bolivianos: desde Venezuela quiero enviarles todo mi respeto y toda la fuerza de los venezolanos. ¡No se dejen! En estas horas, el destino de Bolivia están (sic) en sus manos. No permitan que les digan que no es posible. Todo lo puede una ciudadanía organizada que tiene la verdad, la razón, la justicia de su lado. Cuando los ciudadanos avanzan, los tiranos retroceden. En esta hora, el futuro de Bolivia están (sic) en sus manos. Manténganse en las calles, hablen duro, denuncien, organícense, no retrocedan. La verdad, la justicia y la libertad está con ustedes.

#Video | María Corina Machado (@MariaCorinaYA) a los jóvenes de Bolivia: "Les enviamos todo nuestro respeto y fuerza. El destino de Bolivia está en sus manos ¡no se dejen!" pic.twitter.com/pnYL85kdkw — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) October 23, 2019

¿Qué ocurrió en Bolivia en octubre y noviembre de 2019?

El domingo 20 de octubre, Bolivia acudía a las urnas para elegir a un nuevo presidente. Los candidatos eran Evo Morales, en el poder desde enero de 2006, y el exmandatario Carlos Mesa.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) boliviano proclamó el lunes 21 vencedor a Morales con 95,63 % de los votos escrutados y una brecha cercana a los 10 puntos porcentuales necesarios para evitar la segunda vuelta, en medio de suspicacias por parte de la oposición y la opinión pública boliviana.

Mesa cantó fraude y estallaron incidentes en varias regiones.

El martes 22, organizaciones ciudadanas convocaron a una huelga general indefinida. La Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó que se llevara a cabo una segunda vuelta.

El miércoles 23, Morales denunció una intentona de golpe de estado por parte de «la derecha» con apoyo de la comunidad internacional, al tiempo que se intensificaban las protestas y enfrentamientos entre ambos bandos en todo el país. Ese fue el día en que se publicó el video con el mensaje de Machado dedicado a los jóvenes bolivianos.

El TSE dio a conocer los resultados finales. Morales resultó vencedor con más de 10 puntos porcentuales de diferencia respecto de Mesa. La oposición, la OEA, la Unión Europea y varios países exigen un balotaje. Se mantienían los conflictos a lo largo y ancho de Bolivia.

Días después, la OEA llevó a cabo una auditoría sobre el recuento de votos que fue rechazada por la oposición, ya que la solicitó el sector oficial.

El 10 de noviembre, la OEA dio a conocer su informe preliminar de la auditoría al proceso electoral del 20 de octubre, en el que exigía la anulación de las presidenciales de octubre y la realización de nuevos comicios.

Poco después, Morales anunció que convocaría a nuevas elecciones. Dos ministros y el presidente del Congreso abandonaron sus cargos. Finalmente, Morales anunció su renuncia tras más de 13 años como presidente de Bolivia.

Resumen y conclusión

La versión de que María Corina Machado respaldó la intentona de golpe de estado en Bolivia se generó a partir de un video de hace casi cinco años, que fue puesto a recircular por perfiles de redes sociales en medio de la crisis que padece el país bolivariano. Se busca generar una matriz de opinión con intencionalidad política.

Por esta razón, y basado en lo expuesto en esta nota, El Carabobeño DetECta califica como falso que MCM apoyó el intento de golpe de estado en Bolivia.