El Movimiento Ecológico de Venezuela (Movev) en el estado Carabobo anunció su respaldo a la candidatura independiente de Filippo Messina a la Alcaldía de Valencia, lo que rompe con el lineamiento nacional de ese partido, que es apoyar a los abanderados de la Alianza Democrática.

“Nosotros tenemos autonomía en Carabobo y estamos proponiendo diversos candidatos. Ahora bien, no hay nada terminado, porque el objetivo final es el de unidad”, sostuvo José Agustín Mata, secretario general de Movev, al tiempo que expresó que ven con muy buenos ojos la candidatura de Enzo Scarano a la gobernación.

La Alianza Democrática es una coalición de partidos opositores, alternos al Frente Amplio Venezuela Libre, que aglutina a varias organizaciones opositoras al gobierno de Nicolás Maduro. En el caso de Carabobo, sus candidatos son Rubén Limas, a la Alcaldía de Valencia y Javier Bertucci, a la Gobernación de Carabobo, respectivamente.

Nuevos rostros para el sur

Filippo Messina, precandidato para Valencia, aseguró que su aspiración nace desde las comunidades humildes del sur de la ciudad, pues tras varios meses de recorridos por las barriadas de Miguel Peña, Rafael Urdaneta y Negro Primero, constató que piden candidatos unitarios y con rostros nuevos. “He notado el sentir de las comunidades que he visitado y no he visto ningún rechazo a mi candidatura. La gente desea nuevos representantes”, dijo el empresario.

Messina destacó que la oposición necesita un verdadero consenso, entre todos los sectores que aspiran a medirse en los cargos de elección popular, por lo que está dispuesto a mantener conversaciones con los sectores de la disidencia, para establecer candidaturas con unidad y consenso político. “Esta unidad no puede ser un capricho personal de algún candidato. Tiene que ser la expresión de lo que pide el pueblo. En los recorridos he visto que la gente pide a gritos que los candidatos no sean los mismos de siempre, sino otros rostros”.