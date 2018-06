El tercer estudio de la SAV sobre incidencia y mortalidad arrojó que al menos 26 mil 510 personas perdieron la vida por causa del cáncer en Venezuela durante 2017. Cifra que corresponde a un “pronóstico” al no existir en el país datos oficiales confiables sobre el padecimiento.

Aunque la incidencia de la enfermedad disminuyó “ligeramente” el pasado año, pese al aumento en la mortalidad, refiere el documento.

“Esta disminución en los nuevos casos se debe a la base de datos, al registro que yo tengo, que no es tan confiable como el de mortalidad”, dijo Desirée Villalta, una de las autoras del estudio.

Según la investigadora, la incidencia y la mortalidad por cáncer de mama, en el caso de las mujeres, y de próstata, en el de los hombres, registró un aumento durante 2017, siendo estas las “localizaciones” que necesitan de mayor prevención.

Todos estos datos convierten al cáncer en la segunda causa de muerte en Venezuela, y ponen en riesgo la meta que fijó la Unión Internacional Contra el Cáncer, que integra la SAV, de ver disminuidas las muertes en 2020 a nivel mundial.

“Para el 2020 creo que va a ser imposible tratar de disminuir nuestra mortalidad y nuestra incidencia”, indicó Cono Gumina, presidente de la ONG venezolana.

Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, sufre una grave crisis económica que se traduce en escasez de alimentos básicos y medicinas así como en hiperinflación, fenómeno que dificulta aún más la obtención de fármacos pues cuando se consiguen, son sumamente costosos.

El estudio que presentó este jueves la SAV no abarca el acceso de los pacientes a las medicinas, aunque Gumina reconoció que hay “dificultades” para la obtención de tratamientos por la escasez y los altos costos.

“De cada receta que se emite para un tratamiento se puede obtener el 60% de los medicamentos”, aseguró. EFE