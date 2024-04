Al menos dos niños murieron en la Franja de Gaza a causa de una reciente ola de calor, según informó la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, en inglés).

En una publicación en X este domingo, en la que recoge un mensaje anterior de su comisario general, Philippe Lazzarini, la agencia advirtió que las condiciones de vida en el enclave seguirán empeorando conforme continúen subiendo las temperaturas.

«Son los niños los que pagan el precio más alto: necesitamos un #AltoelfuegoAhora», escribió hoy la UNRWA. Agregó que los desplazados solo tienen acceso a menos de un litro de agua por persona al día, mientras que los estándares internacionales indican que se necesitan al menos 15 litros diarios.

As temperature rises, life conditions in Gaza worsen.

Displaced people have access to less than 1l of water per person per day for drinking, washing & bathing, against the 15l minimum according to @SpherePro Standards.

Children pay the highest toll: we need a #CeasefireNow. pic.twitter.com/F3JIRKYjzp

— UNRWA (@UNRWA) April 28, 2024