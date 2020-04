En el estado Bolívar no se toman en cuenta los sectores exceptuados de las restricciones del suministro de combustible, manifestó Alex Rifo, un paciente oncológico que a pesar de su condición, no ha podido abastecerse de gasolina.

Los pacientes crónicos pasan horas en cola en las estaciones de servicio habilitadas luego del decreto de cuarentena social, y solo en algunas ocasiones, los funcionarios priorizan a los pacientes.

Tengo una carpeta con toda clase de informes médicos, y me he tenido que calar mi cola para la gasolina. Ahorita que están más restrictivos, menos que menos, no tenemos apoyo, no estamos considerados en las prioridades, no sé porque no lo hicieron sabiendo que un paciente oncológico debe poder desplazarse en caso de una recaída, manifestó Rifo.

Algunos enfermos son víctimas incluso de malos tratos por parte de los uniformados, tal fue el caso de Luisa Rojas, quien estaba estancada en la cola de gasolina en la Base Aérea Baméndez, en Puerto Ordaz. Como tenía que realizarse un tratamiento y veía que pasaban a otros carros, decidió acercarse a uno de los guardias para solicitar apoyo. El uniformado le gritó que regresara a su vehículo y le roció un líquido desinfectante. Minutos más tarde le permitieron el paso a las personas del sector salud, relató Rojas.

Organización para médicos

Médicos de Ciudad Guayana denunciaron que no se les ha permitido surtir gasolina, a pesar de que ellos forman parte de los sectores priorizados.

El médico neonatólogo del Hospital Uyapar, José Chavero, denunció que el salvoconducto que le entregaban a los galenos solo les garantizaba el libre tránsito, pero se les negaba el suministro de combustible, sin embargo aseguró que la situación se ha regulado medianamente, aunque solo se les permiten 20 litros por vehículo y pueden tardar hasta seis horas en cola.

La dirección de cada hospital debe pasar la lista del personal que estará de guardia. El listado debe actualizarse diariamente, ese el sistema que se utilizando ahora, explicó Chavero.

El sábado pasado estuve seis horas en cola, pude surtir. Ese día se juntaron los médicos que tenían guardia el sábado con los que tenían estarían de guardia el domingo, día en el que no surten gasolina, acotó.

Transporte limitado

El transporte público también se ha visto afectado. Fabiola González, presidenta de la línea La Piña, explicó que para que los conductores carguen gasolina, solo se asignan 10 cupos diarios, los cuales se distribuyen uno por cada organización de transportista. La estación de servicio habilitada para ellos es la Mobil, conocida como La Piña, en Puerto Ordaz.

En el caso de la distribución de diesel, la estación de servicio habilitada es la Roraima I. Allí cuentan con 20 cupos que se distribuyen cinco a cada línea, y se van turnando según la disponibilidad de ellos.

Estas restricciones son aplicadas para garantizar el cumplimiento de la cuarentena, medida de prevención decretada por el Ejecutivo Nacional ante la pandemia del COVID-19.

Con información de Correo del Caroní