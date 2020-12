La pandemia “dejó al descubierto todas las fisuras y fragilidades de nuestras sociedades” y puso en la cuerda floja el respeto de derechos fundamentales, lamentó este miércoles Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

“El año 2020 ha causado estragos no solo en todas las regiones y países, sino también en el conjunto de nuestros derechos económicos, sociales, culturales, civiles o políticos”, dijo Bachelet en Ginebra, considerando que la pandemia mostró el fracaso del sistema a la hora de defender esos derechos.

“El COVID-19 reveló nuestra incapacidad para hacer respetar estos derechos, no solamente por que no pudimos hacerlo, sino también porque descuidamos hacerlo o elegimos no hacerlo”, insistió Bachelet en el discurso que abre la conferencia anual sobre las perspectivas de los derechos humanos en el mundo.

Desinversión en salud

La Alta Comisionada denunció asimismo la incapacidad de los países en invertir en sus sistemas de salud, la reacción tardía a la pandemia o la falta de transparencia sobre su propagación.

“Politizar una pandemia de esta manera, es más que irreponsable, es totalmente censurable”, agregó la expresidenta chilena.

“En los últimos once meses los pobres se han empobrecido más y los que padecen de discriminación sistémica son los que más han sufrido”, citó Bachelet.

La Alta Comisionada pidió que se aprenda de esta experiencia para poder construir un mundo mejor. “Porque si no lo hacemos, sobre todo en lo que respecta al cambio climático, 2020 solo será el primer capítulo antes del inicio de una nueva calamidad. Estamos avisados”, concluyó.

