La actriz española Penélope Cruz ganó hoy la Copa Volpi a la mejor actriz de la 78 edición del Festival de Cine de Venecia por su trabajo en «Madres paralelas» de Pedro Almodóvar, convirtiéndose en la primera hispana en hacerlo.

La actriz afirmó que este premio es «cien por cien» de Almodóvar: «Te adoro», dijo desde el escenario del Palacio del Cine del Lido.

«Gracias por confiar en mi, por inspirarme en la búsqueda de la verdad fuera y dentro del set, por tu impecable trabajo ético, muy difícil de encontrar en estos días locos, por tu dedicación a los detalles, has creado magia de nuevo y estoy orgulloso de formar parte de ello», señaló Cruz.

Dedicó el premio a todo el reparto de la película, a su marido Javier Bardem, presente en la gala, a los hijos de ambos, Luna y Leo, y también a las «madres paralelas de su vida»: su madre Encarna, su «mejor maestra y amiga» y su suegra Pilar Bardem, fallecida recientemente y de quien dijo que hizo «mucho» por los actores y actrices españoles.

La actriz madrileña competía por partida doble, ya que también ha participado, en sección oficial, en la comedia «Competencia oficial», de los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat.

