El presidente de Colombia, Gustavo Petro, avivó este viernes desde España su enfrentamiento con el fiscal general de su país, Francisco Barbosa, al recordarle que su jefe es el mandatario de la nación.

El tercer día de la visita de Estado a España de Petro fue de nuevo muy intenso y en él mezcló las «pesadillas» que dijo sufrir por dormir en el Palacio de El Pardo, residencia oficial del dictador español Francisco Franco hasta su muerte en 1975, con la polémica que mantiene con Barbosa.

Petro comenzó la jornada participando en el Nuevo Forum economía de Madrid, en el que dijo que durante la noche al dormir en el Palacio de El Pardo, la que fuera residencia oficial de Franco y donde actualmente España aloja los dirigentes que llegan al país en visita de Estado, tuvo «pesadillas».

En ese espacio, el mandatario colombiano habló de varios temas, entre ellos Venezuela, achacando a las sanciones de la comunidad internacional la pobreza al país, donde la sociedad ha pasado «de vivir bien a no tener un plato de comida».

El presidente colombiano, quien fue presentado en este desayuno por la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hizo referencia a la situación actual de su vecino así como a la conferencia internacional que Colombia acogió la pasada semana para intentar dar una solución política al problema.

A su juicio, la sociedad venezolana pasó «de vivir bien a no tener un plato de comida», algo que se tradujo en un «éxodo» de ciudadanos venezolanos que Colombia «recibe en primera instancia».

«Tres millones de personas, aún no se sabe si es ese número, la gente se va no porque no les guste Maduro sino por la pobreza», opinó.

Menos cocaína, más posibilidad de desarme

También se refirió a una supuesta bajada del consumo de cocaína en Estados Unidos y la relacionó con lograr «un desarme generalizado» de los grupos guerrilleros en Colombia que aún permanecen en activo.

Petro recordó que en sustitución de la cocaína, los consumidores de drogas en Estados Unidos, toman ahora «fentanilo», una droga «que deja 100 mil muertos al año», en ese país, según dijo, y que se elabora en el norte de México.

«Es lo que estamos viendo y si es cierto, hay la posibilidad de un desarme generalizado, que está muy ligado al negocio ilícito, (esa opción) se abre, es el momento de ofrecer tierra fértil al campesinado y desconectarlo de la producción de hoja de coca, ofreciendo una reforma agraria», asumió.

También en el mismo foro, Petro pidió una alianza entre la política y lo público con el «capital verde» que debe invertir para descarbonizar las economías mundiales y frenar el cambio climático.

«Lo público se ha debilitado, no existe esa herramienta, necesitamos un accionar político nuevo que tendría que plantearse una alianza entre el capital verde y el poder público», planteó.

En esa línea, demandó que el poder público establezca a su vez otra alianza «entre naciones» con «los pueblos atrás» para encontrar «los caminos rápidos de una planificación global que permita una transición de la economía».

El conflicto con la fiscalía colombiana

En su último acto en España, concretamente en la Universidad de Salamanca (oeste), donde estudió y fue hoy condecorado, el presidente de Colombia, creó la polémica con unas declaraciones dirigidas al fiscal Barbosa.

Con los medios de comunicación como transmisores, Petro le recordó a Barbosa que él es su jefe, lo que provocó un amplio rechazo en el país latinoamericano donde se acusa al mandatario de desconocer la Constitución al ignorar la separación de poderes.

La declaración de Petro se dio en medio de una controversia que tiene desde hace meses con Barbosa, quien ha cuestionado decisiones del presidente principalmente relacionadas con su política de paz total.

El jueves, Barbosa le reprochó a Petro un comentario suyo que, según dijo, pone «una lápida a funcionarios judiciales», luego de que el mandatario dijera en Twitter que considera «supremamente grave» una denuncia contra el fiscal Daniel Hernández por su presunto encubrimiento de asesinatos cometidos por la banda criminal del Clan del Golfo.