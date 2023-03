Jhoalys Siverio/Correo del Caroní

La Plataforma Unitaria Democrática en Bolívar juramentó a los miembros de las diferentes comisiones de trabajo responsables de organizar el proceso eleccionario de 2024. Williams Rosal, coordinador de la instancia, destacó que el trabajo de la parte electoral y de estructura en cada centro de votación requiere de tiempo, por lo que no pueden esperar a 2024 para organizar esas estructuras.

“Hay que tener la organización de aquí a diciembre para prevenir cualquier contingencia, porque hemos dicho que nuestra batalla será electoral y nuestra motivación es desalojar al régimen de Miraflores a través del voto”, sostuvo.

Rosal detalló que la comisión de juventud y la de mujeres se encargarán del tema de inscripción de nuevos electores. A su juicio, es uno de los trabajos más difíciles porque en Venezuela se estima que hay 3 millones de nuevos electores que no han podido inscribirse.

Esto en parte porque solamente mantienen abierto el Registro Electoral en las oficinas regionales electorales. En el caso de Bolívar, se ubica en la capital del estado, complicando el traslado para quienes viven en otros municipios como Gran Sabana, a 708 kilómetros de distancia entre ambos destinos.

“Igual pasa con los cambios de residencia. Otro problema es la falta de cédula y el proceso como el régimen dispuso para sacar la cédula. Es un trabajo en el que las organizaciones requieren de los recursos necesarios, que no los tenemos, y hay que involucrar a las comunidades”, reiteró.

Corrupción

Sobre el más reciente caso de corrupción en Pdvsa recordó que en Bolívar también se ha denunciado las irregularidades que involucran al Arco Minero del Orinoco.

“No es solo la corrupción en Pdvsa, también pasa con el Arco Minero. No tenemos información de los recursos que se extraen, de ninguno de los minerales que se explota, y son dólares que deberían entrar a la Nación para resolver los problemas sociales. Cuando el régimen se dé por enterado, le explota como lo explotó el caso de Pdvsa, que ya habían denunciado que habían barcos y barcos de petróleo saliendo sin ningún control”, denunció.

Señaló además que en Guayana, los casos de corrupción también pasan por las empresas básicas, tema para el cual la Asamblea Nacional electa en 2015, de mayoría opositora, designó a una comisión para investigar los casos, y cuyo informe se desconoce.

“Hay diputados que tienen el informe en la mano y no lo han dado a conocer, y no han salido responsables, pero es conocida la situación de las empresas, que han reducido celdas y el material estratégico lo han vendido y nadie reporta a quién le entregaron el dinero”, dijo.

También se refirió al tema de las sanciones como presión a la administración de Nicolás Maduro, a propósito de la solicitud que hizo el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, ante el Senado en Estados Unidos, de profundizar las sanciones individuales a responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

“Estamos claros de que si hay sanciones que afecten al pueblo venezolano, que lo hagan pasar más hambre y nos haga depender de una bolsa de CLAP, esas sanciones no nos interesan. Esas sanciones que vayan a afectar a nuestro pueblo, no las queremos. El problema que tenemos en Venezuela no es de sanciones, es el saqueo, el robo que le hacen a nuestra nación diariamente”, declaró.

Rosal insistió en que en la oposición “el camino tiene que ser la unidad, la democracia, para que los obreros en nuestro país andan en la calle sepan que el cambio está en las primarias opositoras, escoger un candidato y que no se presten para apoyar aventuras en contra de la unidad. No ofendemos a ninguno de los candidatos porque no sabemos quién va a ganar y lo que importa es salir de este régimen. Por eso pedimos a los candidatos cuidar su discurso y la antipolítica”.

