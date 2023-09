Han sido muchos los sinsabores que nos ha tocado atravesar como sociedad durante los últimos años, pero no cabe duda de que solo podremos lograr los cambios necesarios si actuamos unidos.

Ya se inició oficialmente la campaña electoral de la elección primaria y ahora todo depende de la sensatez que tengamos como sociedad, pues debemos tener claro que con nuestro voto masivo es como le daremos mayor validez a este proceso, en el cual escogeremos a la persona que representará nuestra voluntad de cambio. Lo más duro para este proceso está por venir, y ahora es cuando se requiere acción, firmeza y sentido de unidad nacional para enfrentar los desafíos que se nos presentarán de cara al 2024”. Frente Amplio Venezuela Libre

No sé si este tipo de frases, especie de juegos de palabras, como por ejemplo—Primero la Primaria—, se puede llamar una expresión rítmica como herramienta que permite llamar la atención, la distinción sonora, la memoria, que contribuye a en este caso la del lector. Sin embargo, confieso que no soy muy dado a estos ritmos lingüísticos. Pero sí soy muy dado a hacer uso del orden de prioridades. La prestigiosa Pirámide de Maslow, al mismo tiempo, no es otra cosa que la jerarquización de las necesidades humanas. De manera que en el contexto del desarrollo de la situación política que a partir de ahora hay que abordar, sin la menor duda está en garantizar la participación de los venezolanos en la elección primaria pautada para el 22 de octubre de este año; es decir, prácticamente mañana.

¿Qué corresponde hacer en primer grado para lograr que haya la mayor participación en ese proceso electoral transcendental? Pues, sencillamente, que todos los venezolanos —o un buen número o la mayoría de ellos— estén informados. Que conozcan de este evento electoral, placenta de los sectores democráticos, principalmente de la sociedad civil. Es decir, del 85 % de quienes adversan al régimen de Nicolás Maduro. Al mismo tiempo, todo parece indicar que muchos ignoran, no saben, de la existencia de este hecho electoral de Primaria. Como consecuencia, hay que centuplicar los esfuerzos para advertir sobre la importancia histórica de la presencia el 22 de octubre en los centros de votación que anunciará la Comisión Electora Nacional de Primaria conjuntamente con las Juntas Regionales, esto quiere decir que los centros electorales no serán los mismos donde usted ha votado tradicionalmente.

Dado que el tiempo apremia y asfixia, por ende conjuntamente con la parte informativa y explicativa debe ir a la par la acción didáctica, digamos pedagógica, de motivación, de beneficios para ellos y para todo el país que es el objetivo de esta elección primaria. De modo similar, toda la atención de las direcciones políticas y de la sociedad civil debe estar puesta única y exclusivamente en el 22 de octubre, todo lo demás debe posponerse para su momento, para después.

En conclusión, considero que el seguro de vida de la elección primaria, su fortaleza antisísmica, que debe seguir resistiendo los enviones y réplicas para derrumbarla, afianzó sus bases, hizo abochornar a analistas y prestidigitadores que con cierta razón, mejor dicho, con elementos de buen juicio, con compasivos testimonios, pensaron, no sé si lo siguen pensando, que la primaria estuvo o está en estado preagónico, pero hasta ahí. No más…

