La Gerencia de Marineros de Carabobo informó la contratación de Ricardo Paolini como la primera firma de la agencia libre 2023 de la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP). Con esta incorporación, el elenco carabobeño blinda la defensa del cuadro y la ofensiva dentro del lineup.

Paolini es oriundo del estado Mérida y es más reconocido por desempeñarse como

segunda base que como campocorto. Logró debutar como profesional a los 18 años

en la Serie A1 de Italia con el Parma Clima Baseball y que debido a su doble

nacionalidad pudo jugar como nativo. Con ellos, dejó .234 de promedio al madero

en su estreno en 2018.

En total suma cinco campañas de experiencia en la pelota italiana, cuatro con el

Parma y uno con el Unipolsai Fortitudo Bologna (en 2022), con este último logró

ganar el campeonato de bateo de aquel circuito después de dejar un astronómico

promedio al bate de .440, .572 de slugging y 1.050 de OPS con 33 remolques y

73 hits, ayudando a su novena a ganar 40 juegos y perdiendo solamente en cuatro

oportunidades.

Actualmente, el nacido en los Andes venezolano se encuentra concentrado en

Arizona para ganarse un puesto con la selección de Italia con miras al Clásico

Mundial de Béisbol que se jugará este próximo 8 de marzo y en el que la novena

italiana se medirá ante Estados Unidos, México y Canadá en el grupo D.

En total, Ricardo ha participado con Italia en un Mundial Sub18 en Canadá en

2017; europeo Sub23, Haarlem week (torneo escenificado en la ciudad de

Haarlem, Holanda) y tres Spring Training Arizona con la selección mayor.

Respecto a su aporte al lineup valenciano comentó que no le gusta fijar algo en

específico sobre de lo que puede contribuir en el terreno de juego, “siento que el

equipo expresa su confianza en mí al firmarme y trabajaré para traer los resultados

a casa. Gracias a Dios he tenido buenos resultados en mis temporadas y me he

mantenido firme trabajando y mejorando aún más”.

Con Magallanes, dejó un average de .310 puntos en 29 turnos a lo largo de 20

choques en el circuito rentado, llegando a defender la segunda almohadilla en 15

oportunidades durante la zafra 2022-20223 de la LVBP.

Nota de prensa: Marineros de Carabobo.