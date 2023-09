Cuando las producciones cinematográficas poseen o se inspiran en temas de actualidad o de un pasado traumático, estas cintas consiguen conmover o inquietar a la opinion pública, además, suelen ser exitosas porque casi siempre gustan a la crítica como al público, un ejemplo reciente el film “Sonido de Libertad” (Sound of Freedon), que dirige Alejandro Monteverde.

Una cinta que toca el inquietante tema del tráfico sexual de niños y adolescentes.

El “cine en base a situaciones reales”

Un género que busca ir directamente a la temática (con nombre y apellido), o el abarcar historias «inspiradas en hechos reales», en base a esto último se ha dado origen a interesantes thrillers, sobre esto último hay muchos ejemplos, esta la temática del trafico ilegal de organos humanos de la película “Coma” de 1978, en otro tanto, ver las reacciones de la prensa ante una fuga nuclear, que se esta tratando de ocultar, en la aplaudida “China Syndrome” (1979) con Jack Lemmon, Jane Fonda y Michael Douglas. Una película que destaco por tratar el mal manejo de una planta de energía nuclear (lamentablemente, esta el caso real de Chernobyl, ocurrido el 26 de abril de 1986).

También está el drama de corte independiente, «Maria llena eres de gracia”, que mostro en primera persona el drama de las personas que se prestan para ser «mulas traficantes» (más real imposible). El film muestra como son captados, luego el drama desde que aceptan ser mulas, el viaje y de como deben entregar la mercancia. Una cinta protagonizado por la colombiana Catalina Sandino Moreno, quien fuera alabada por toda la crítica, lo que termino traduciendose una postulación al Oscar a Mejor Actriz 2004/05.

En los años noventa se comenzaba hablar de la enfermedad del Sida, y con ello se multiplicaban el rechazo, a quienes estaban enfermos. Un tema de discriminación total, que obligo a los encargados de los derechos humanos a solicitar respeto (desde todos los puntos de vistas).

Frente a este drama, la industria del cine estadounidense mostro una ficción, con tintes reales, en la cual se discriminaba a un trabajador ejemplar, en la película “Philadelphia” con Tom Hanks (papel, que le hizo ganar su primer Oscar,de dos). Un estreno aleccionador de corte comercial, donde también co-actuaron Antonio Banderas, Jason Robards, Roger Corman y Denzel Washington (puede decirse que hoy por hoy, es un tema resuelto).

«Wag the dog» (La cortina de humo) de Barry Levinson de 1997, presento la historia de como un gobierno puede fabricar una noticia conveniente en base a una mentira, fuese para respaldar una política exterior o desviar una noticia no “grata”, a nivel presidencial.

Una trama controversial, que logro importantes reconocimientos en la temporada de premios 1997/98, incluyendo 2 nominaciones al Oscar.

Películas de entretenimiento sin duda alguna, con trasfondos verídicos.

En otro tanto están las realizaciones que hablan de hechos reales de forma directa, sea mirando a un pasado criticable referente a los temas bélicos del Siglo XX y sus consecuencias, etc. Además están los titulos de temática actual, en referencia a esto último, destaca «Sonido de Libertad», con la que se quiere concientizar a todos sobre el tema en cuestión, más allá de ver una buena película.

Son muchas las personas (influyentes y anónimas) que desean acabar con tan execrable práctica, uno de ellos es Tim Ballard, quien lo viene realizando desde que era miembro de la CIA, para posteriormente fundar la organización “Operation Underground Railroad”, en el 2013, con el propósito de impedir que el tráfico de niños y adolescentes, siga adelante.

Su labor ha sido y sigue siendo noticia, en vista de su heroicidad gratuita y de gran notoriedad, muchas instituciones de prestigio mundial como anónimas, le han prestado ayuda, e incluso el congreso estadounidense también.

Paralelamente varias personalidades del cine independiente de los Estados Unidos, se han acercado a Tim, para conocer su trabajo y de convertirlo en película, lo que finalmente logro el productor y actor Eduardo Verástegui, surgiendo la película “Sonido de Libertad”, cuyo estreno mundial tuvo lugar el pasado 4 de julio en suelo estadounidense, consiguiendo un gran número de críticas favorables y una muy buena taquilla, lo que ha permitido que el film de Ángel Studios, pueda distribuirse en todo el mundo.

De este modo se empieza a conocer la heroica historia del valiente Tim Ballard, quien es todo un artífice en la erradicación de la trata de personas (de niños y adolescentes), una tarea que ha y sigue llevando adelante, sin importar la hostilidad de sus enemigos.

Jim Caviezel, de nuevo en la cúspide del éxito

Esta personalidad cobra vida en el cine gracias a la versatilidad dramática del connotado Jim Caviezel, cuya carrera está asociada al éxito de “La pasión de Cristo”, que se estrenó en el 2004 y con ello, protagonizar una cinta taquillera, que sumo más de 600 millones de dólares en la taquilla mundial.

Jim inicio su carrera actoral a fines de los años ochenta, al incursionar en la escena teatral y llega a Hollwyood en la década del noventa.

Sus primeros éxitos fueron “Diggstown” (1992), el western “Wyatt Earp” (1994), el drama militar “G.I. Jane” junto a Demi Moore y Vigo Mortensen (1997), la aplaudida “The Thin Red Line” (1998), “Frequency” (un drama de misterio y cambio de tiempos, del 2000), “Angel Eyes” junto a Jennifer López, “Madison” (2001), “The Count of Monte Cristo” (2002) y por supuesto “La Pasión de Cristo” (2004), donde caracterizo al Hijo de Dios, en un film conmovedor y realista, cuya secuela está en pre-producción actualmente, que tendría por título “La pasión de Cristo: La Resurrección”, teniendo previsto su estreno en 2024. Esta realización reunirá de nuevo al actor Jim Caviezel y a Mel Gibson, quien dirigirá.

Entre 2011 y 2016, Jim Caviezel estelariza la teleserie dramática “Person of Interest”, para la cadena CBS, donde asumió a John Reese, a un investigador que busca realizar justicia, a las órdenes de un misterioso multimillonario.

En el 2013 se le ve en el drama “Savannah” y en la cinta de acción “Escape Plan”, al lado de Sylvester Stallone, acá el actor protagonizo a un jede de seguridad de una prisión.

Al año siguiente, asume al estadounidense Bob Ladouceur, famoso entrenador de futbol americano, cuya proeza le llevo a tener grandes victorias entre 1992 a 2003, con el equipo Spartans de Concord de la localidad de California, cuya vida deportiva marca la historia de la aplaudida cinta “When the Game Stands Tall”, que le reunión al lado de Laura Dern.

En 2018 Jim Caviezel acepta rodar un segundo drama de corte religioso, tocándole interpretar al evangelista Lucas, en “Paul, Apostle of Christ”.

Su siguiente film en estrenar debió ser “Sonido de libertad” (2018), pero por problemas de distribución, esta realización fue guardada, hasta que la firma Angel Studios pudo hacerse con los derechos de esta producción de corte independiente, a comienzos del 2023 y sacarla a los cines, desde el pasado 4 de julio. Esta película de corte independiente de Eduardo Verástegui, iba a ser distribuida inicial por 21st Century Fox, pero mientras ocurria su pos producción, la compañia estaba siendo adquirida por The Walt Disney Company, lo que vino a paralizar muchos estrenos previstos para el 2019/20.

Finalmente Disney libero la cinta del catalago de la Fox, para poder ser adquirida por otro sello, siendo Angel Studios, la encargada de distribuirla desde el pasado 4 de julio.

También actúan en «Sonido de Libertad» la ganadora del Oscar, Mira Sorvino (como la esposa de Jim), Bill Camp, Javier Godino, Kurt Fuller, Scott Haze, José Zuñiga. Yessica Borroto (en el rol de Giselle), Gustaavo Sánchez Parra y Eduardo Verástegui (como Paul).

De la vida real a la gran pantalla

“Sonido de libertad” abarca la vida de Tim Ballard, justo en el momento que era parte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (CIA), donde su labor era la atrapar a los pedofilos (o sea, el último eslabón de la cadena de la trata). Hasta que un dia resolvió agrandar su tarea, para ir tras los verdaderos cabecillas y poder rescatar a esos infantes y adolescentes, de ese infierno de la esclavitud.

Por todo ello y más, Tim, se ve inmerso en un submundo donde no hay remordimientos de conciencia, donde prevalece la perdida de la moral, la codicia y la prostitución forzada.

El toma la decisión de independizarse de la CIA y de iniciar su propia lucha, cuando rescata a un niño y conoce de buenas a primeras todo su sufrimiento. Lo más mortificante para Tim, fue saber que la hermana del niño, estaba secuestrada.

En la película los niños estan interpretados por Cristal Aparicio (Rocío) y Lucas David Ávila (Miguel)

Sera entonces cuando Tim, pone todo su empeño por encontrarla, algo que le lleva a suelo colombiano, donde pone en práctica un plan perfecto de infiltración junto a dos colaboradores, todo ello, para disolver una red internacional de traficantes de niños y con ello, dar con esa niña (llamada Rocio, en el film). Siendo para Tim, su primera misión como independiente, de muchisimas otras.

Un film cargado de tensión, de emociones contenidas, aunque hacia el final de la película se torna más rápido, porque posee ese toque hollywoodense, ya que Tim debe adentrarse en la selva colombiana y algo más.

“Sonido de libertad” ha conseguido con su estreno lo que se quería, crear conciencia sobre el tema de explotación de niños en todas las esferas sociales (en donde se ha exhibido el film), pero lo más importante, despertar la atención de los entes gubernamentales, ante el gravísimo problema en cuestión.

Hoy por hoy y de manera de reflexión, se conoce que el tema de las comunicaciones virtuales y de entretenimiento, es realmente amplio, lo que muchas veces se torna en un eje del mal, enganchando a niños y adolescentes, sea por un celular, tablet o computadoras.

Más alla de los juegos o de entablar conversaciones con conocidos, se sabe que puede caerse en charlas equivocas, páginas pornográficas, videos llamadas indebidas u ofertas engañosas, lo que puede incitar a delitos, retos de gravisimas consecuencias, el tener sueños de grandeza, a vivar placeres (lo que para la iglesia católica, es pecado) o de alcanzar trabajos rutilantes (induciendo a la esclavitud disfrazada), etc, etc. En fin, todo ello pudiera facilitar la extracción de los mas pequeños de las casas (más allá de lo que pasa en la calle, como se observa en el film), para ser convertidos en juguetes sexuales de otros, mientras que otros se llenan de dinero suciamente, sin importarles la dignidad humana.

Atentos a sus hijos, y más sabiendo que navegan constantemente por el internet, el Tik Tok, Twitter (ahora llamado red “X”), Wasap, Facebook, Telegram, OnlyFans, etc, etc.

“Sonido de libertad”, podria ser tomada en cuenta en la temporada de premios 2023/24

Muchos factores están favoreciendo a “Sonido de Libertad” y su vez, encausándola hacia la temporada de premios 2023/24, no solo por éxito en taquilla, sino por su temática y el gran número de críticas favorables, un tanto para la los actores Jim Caviezel y Bill Camp, este último, posee el papel de “alias vampiro”, el mejor aliado de Tim, en suelo colombiano.

En paralelo se habla bien de la musicalización del film, a cargo del español Javier Navarrete y por supuesto, al gran trabajo independiente en cuanto dirección y producción, de Alejandro Monteverde y Eduardo Verastegui.

La musicalización incidental a cargo del español Javier Navarrate, logra transmitir tensión como dolor, además, destaca la sonoridad perfecta que acompaña el sentimiento de miedo de los niños secuestrados y del sonido de libertad.

Jim Caviezel no solo está teniendo un éxito apoteósico, sino que podría darle al actor su primera nominación al Oscar, Screen Actor´s, Independent Spirit Awards y al Globo de Oro, por dar vida a Tim Ballard, un personaje real del Siglo XXI, que más alla de la CIA, ha buscado ser más certero en su guerra contra la trata de niños y adolescentes.

Jim Caviezel ofrece una interpretación de emociones contenidas, entrelazando la rabia, la mentira, la indignacióny la satisfacción de la tarea realizada.

Una personalidad de sangre fría, que le lleva por senderos de peligros, con de devolver a los niños y adolescentes a sus familias, queriendole borrar en ellos, el infierno vivido y darles un “sonido grato de libertad”.

De ratificarse el pronóstico de su nominación, el nombre y talento de Jim Caviezel será gran favorito a ganar, lo que seguramente estará de tú a tú por el Oscar y al resto de premios (2023/24), junto a los trabajos que comienzan a vislumbrarse como seguros candidatos, liderizados por Cilliam Murphy por “Oppenheimer”, Willem Dafoe por “Poor Things”, Bradley Cooper por «Maestro», Leonard Di Caprio por «Killers of the Flower Moon», Colman Domingo por «Rustin» y se viene consolidando el nombre del mexicano Gael García Bernal por «Cassandro», etc. etc.

Aún es pronto para saber con exactitud quienes estarán en pos de la estatuilla dorada, pero las quinielas asoman nombres para la temporada de premios, que abre el 11 de diciembre con el anuncio de los postulados al Globo de Oro y así sucesivamente, hasta conocerse los candidatos al Premio Oscar, el 23 de enero del 2024.

Podría pensarse y pronosticarse que “Sonido de libertad”, puede ser postulada Mejor Película, con toda seguridad o no, ya que pudiera ser que esta probabilidad de alcanzar nominaciones se disipe, en favor de otros estrenos del último trimestre del 2023.