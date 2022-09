Sucessión se lleva el Emmy a la mejor producción dramática de 2022

La septuagésimo cuarta ceremonia de los premios Emmy, que galardona lo mejor de la televisión estadounidense en 2022, y que se desarrolla la noche de este lunes 12 de septiembre en el teatro Microsoft de Los Ángeles, California, ya ha anunciado los primeros ganadores de la gala. Ha resaltado Succession, de HBO, como la mejor serie dramática del año.

Los mejores histriones de la pequeña pantalla

En el apartado de Mejor Interpretación Continua de una Actriz en un Papel Principal en una Serie Dramática se ha impuesto Zendaya, de 26 años. La actriz ha resaltado por su trabajo histriónico en la serie Euphoria de la cadena HBO.

De esta forma se ha destacado frente a sus rivales en la categoría, reconocidas actrices como Reese Witherspoon (The Morning Show), Laura Linney (Ozark), Sandra Oh (Killing Eve), Jodie Comer (Killing Eve) y Melanie Lynskey (Yellowjackets).

Como Mejor Actor en Serie Dramática ha sido anunciado el coreano Lee Jung-jae (de El juego del calamar), por encima del veterano Brian Cox (Succession), Jeremy Strong (Succession), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Jason Bateman (Ozark) y Adam Scott (Severance).

Como Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática, destacó Julia Garner (Ozark). Le acompañaba en la categoría Patricia Arquette (Severance), Christina Ricci (Yellowjackets), Rhea Seehorn (Better Call Saul), Hoyeon Jung (El juego del calamar), Sydney Sweeney (Euphoria), Sarah Snook (Succession) y J. Smith-Cameron (Succession).

La Mejor Actriz Principal en una Serie de Comedia ha sido Jean Smart (de Hacks), que se ha impuesto a Kaley Cuoco (The Flight Attendant) y a Elle Fanning (The Great), entre otras. Mientras que en la categoría masculina, Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia, ha sido Jason Sudeikis (por Ted Lasso).

Como Mejor Actor en Miniserie o Telefilme ha triunfado Michael Keaton (por Dopesick); y en la categoría femenina, la Mejor Actriz Principal en una Miniserie o Telefilme ha sido Amanda Seyfried (por The Dropout).

La Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia resultó Sheryl Lee Ralph (de Abbott Elementary); el Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia, Brett Goldstein (por Ted Lasso).

El Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática fue Matthew Macfadyen (por Succession); el Mejor Actor de Reparto en Miniserie o Telefilme, Murray Bartlett (The White Lotus); la Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie o Telefilme, Jennifer Coolidge (The White Lotus);

La ficha técnica

El Mejor Guión en una Serie de Comedia se lo llevó Quinta Brunson (por Piloto de Abbott Elementary); el Mejor Guión en una Serie Dramática lo obtuvo Jesse Armstrong (All The Bells Say); el Mejor Guión en una Miniserie, Película o Especial Dramático, Mike White (The White Lotus).

La Mejor Dirección en Serie Dramática fue para Hwang Dong-hyuk (Luz roja, luz verde); la Mejor Dirección en una Serie de Comedia, de M.J. Delaney (Cero bodas y un funeral); la Mejor Dirección en una Miniserie, Telefilme o Especial Dramático, para Mike White (The White Lotus); y la Mejor Dirección en Serie de Comedia, Variedades o Música, Bridget Stokes (Save My Edges, I’m a Donor!).

Sucessión, la mejor producción

Por lo pronto, se ha anunciado la mejor serie dramática, Succession (HBO), y el Mejor Telefilme, cuyo premio fue para Chip y Dale: Al Rescate (de Walt Disney Pictures), una producción híbrida de live-action y animación digital.

