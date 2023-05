Suspendidas las elecciones de autoridades de la UCV

A través de su cuenta oficial en Twitter, la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela (UCV) confirmó la suspensión de las elecciones de autoridades 2023 de la casa de estudios universitarios.

“Ha sido una decisión difícil después de tantos meses de programación y trabajo. Si, algo pasó, por eso decidimos que lo mejor fue suspender y reprogramar el proceso para dar las garantías electorales que todos necesitan”, señala el ente en uno de sus tuits.

En otro trino, afirma haber propuesto al Consejo Universitario una nueva fecha “para celebrar el proceso electoral con las garantías debidas”. Sin embargo, no aportó cual sería.

Originalmente, la Comisión Electoral tenía planteado desarrollar los comicios entre las 9:00 a.m. y las 8:00 p.m. de este viernes 26 de mayo. Durante semanas se generó gran expectativa luego de 15 años desde la última vez que se desarrollaron este tipo de elecciones en la UCV, en 2008.

No obstante, por razones que aún no están claras, la jornada quedó suspendida. «Hemos realizado y organizado, pese a las sentencias del TSJ, cinco procesos electorales, sin mayores inconvenientes. Lamentablemente por circunstancias que deben ser investigadas, el proceso electoral de hoy no pudo llevarse a cabo dentro de las formas establecidas».

Para la jornada estaba previsto renovar 298 cargos, incluido el de rector o rectora, para lo cual estaban convocados 220 mil electores, incluidos profesores, estudiantes, personal administrativo, obreros y egresados.

Extraoficialmente se está hablando de que los comicios se desarrollarán el próximo 9 de junio. También se rumora, entre las razones de la suspensión, la falta de papeletas, incluso el daño de un buen número de ellas producto de las lluvias. No obstante, la Comisión no ha confirmado ninguno de estos datos.