Hasta el Museo del Béisbol

ayer me fui de visita,

y me lleve una sorpresa,

si se quiere ¡Exquisita!

Pues en aquel recorrido

una gloria del béisbol

me encontré por los pasillos

¡Para mí todo un honor!

Fue a Don Oswaldo Olivares

que por allí me encontré

Salón de la Fama ilustre

y con fervor lo saludé

Y sin pensarlo le dije,

que me hablara de su vida,

de su andanza en el béisbol,

que, de triunfos, va curtida

Y el hombre con humildad

me dijo ¡Claro mi amigo!

Fuimos hasta el cafetín,

y de esto, fui testigo

Me contó emocionado

su pasión por el béisbol,

su familia, sus amigos,

y que es abuelo querendón

Yo nací allá por Catia,

en la ciudad de Caracas

hogar regio y querendón,

con valores que destacan

Para un quince de septiembre

de mil nueve cinco tres,

justo fuimos, doce hermanos,

y aquí hoy, los nombraré

Freddy, Heydi, luego Alexis,

Ivan, Heika, junto a Harry,

Otto, Rodolfo y yo,

Orlando, Heiza y Arlex

Mi madre Hilda Vicenta,

mi padre José Manuel,

familia muy numerosa

pero unida en parabién

Al tiempo vive en Casalta

en una urbanización,

la Francisco de Miranda,

y comencé a jugar béisbol

Siendo mi primer equipo

el Farmacia la Cañada

junior con el Banco Obrero.

Y atletismo practicaba

Tanto así que al obtener

título de bachiller

al pedagógico fui

y un examen presente

Y a pesar que lo pasé

al final no me inscribí,

Educación Física era

la carrera que elegí

Pero el béisbol me atrapó,

y ya no pensaba en nada,

solo jugar y jugar

era lo que anhelaba

En el Instituto Agrario

llegué a jugar Juvenil,

luego en el MOP zona diez,

ya tenía un buen perfil

Representé a Venezuela

en un latinoamericano,

en juegos bolivarianos,

y en un suramericano

Y mi hermano Harry fue

mi tutor en el béisbol,

me entrenaba, me ayudaba,

porque yo era lanzador

Pero en el profesional

fue Pompeyo Davalillo

quien del béisbol caribeño,

me enseñó con gran cariño

Al año setenta y tres

sin cumplir los veinte años,

con los Mets de Nueva York

en Caracas me firmaron

Y la Guaira y el Caracas

muchos zurdos ya tenían,

entonces el Magallanes

sería el que me firmaría

De niño era caraquita

por el gran Cesar Tovar,

y por Víctor Davalillo,

dos jugadores sin par

Al llegar al Magallanes

recibí oportunidades,

y empezaron a llamarme

el gago Oswaldo olivares

Siete cinco, siete seis

empecé a repartir palo,

como novato del año

sin más me galardonaron

Siempre jugué en los jardines

sobre todo, en el derecho,

conecté un solo jonrón.

Nueve uno, tres de enero

Soy líder magallanero

pues en una temporada

treinta cinco triples tuve,

y aun no sido igualada

En cuanto a bases robadas

soy el segundo en lista

con sesenta y siete bases

muy difícil se repita

Estuve en la nave turca

primero ocho temporadas,

y ahí en los Tigres de Aragua,

dejé mi firma grabada

Alcanzado en el equipo

el título de bateo

ocho cinco, ocho seis

¡Es en serio, y no bromeo!

Luego volví al Magallanes

por tres temporadas más

ahí di mi único jonrón,

muy difícil de olvidar

Y mi última temporada

Petroleros de Cabimas,

nueve dos, con nueve tres

mi carrera allí termina

veinticinco hits faltaron

para llegar a los mil,

son las cosas del béisbol

¡Es lo que puedo decir!

Pero estuve en las jugadas,

gané varios campeonatos,

y disfrute jugar béisbol,

con muchos recuerdos gratos

Aquí los ojos de Oswaldo

un poco se aguaraparon,

un rato estuvo en silencio,

yo me limite a mirarlo

Luego busqué en una guía

de su vida, varios datos,

tres salones de la fama,

hoy exaltan su retrato

El primero, el del Caribe

por su entrega ahí en el campo,

luego el museo del béisbol

lo exaltó, con su retrato

Tercer Salón de la Fama

lo tiene con Magallanes,

en el estadio se aprecia

¡Son gestos inolvidables!

Oswaldo Alberto, me miró

y después de una palmada,

me dio la gracias y dijo;

¡Aun la historia no acaba!

De los Mets de Nueva York

a los Piratas pasé,

y jugando triple A,

campeón bate yo quedé

Luego me marché a jugar

a la liga mexicana,

Plataneros de Tabasco,

me estrené con gracia y gala

Rieleros de Aguascalientes,

los Piratas de Campeche,

con ellos fui campeón bate

¡En temporada excelente!

En México, la ciudad

con Diablos Rojos jugué,

y con los Tigres, mi amigo,

ahí el hit mil, lo logré

Además, también jugué,

junto a los Bravos de León,

Azules de Coatzacoalcos,

puse todo el corazón

Los Indios de Ciudad Juárez,

los Leones de Yucatán,

Cafeteros de Córdoba

también ahí pude jugar

Saraperos de Saltillo,

con ellos me retiré,

fueron nueve temporadas

que yo en México jugué

Ya por último fui a Italia

y jugué con el Bollate,

donde quedamos campeones,

experiencia interesante

Un tanto estuve en Sicilia

Manager, entrenador,

un equipo muy difícil,

y me vine a mi nación

Pero era el año noventa

y antes de regresar,

disfrute un juego de futbol,

en Italia era el mundial

Discúlpeme amigo Oswaldo

que lo vuelva a interrumpir.

De momentos memorables

¿Qué me puede usted decir?

Compartir con mis hermanos

en mis tiempos de muchacho,

sin duda es un tesoro,

que hoy lo guardo con agrado

Esos tantos campeonatos

de aquellas ligas menores,

y estar con los Criollitos

me trajo satisfacciones

El jugar contra el Caracas

en el Universitario,

y ganarle, sobre todo

era el trofeo, más preciado

Ser campeón con Magallanes

de verdad indescriptible,

y aquel luego el campeonato,

en la Serie del Caribe

En el home saque dos auts

Jugando el jardín derecho

fue contra dominicana,

¡y forcé aquel juego sexto

Creo que gracias a esos auts

finalmente, Magallanes

fue campeón en el Caribe

por eso ¡No hay quien le gane!

Por supuesto los mil hits

en el béisbol mexicano,

hoy aún hablan de mi,

y mi juego entusiasmado

Y en México, por cierto

una vez estuve preso,

pues me cambiaron de equipo

y yo protesté por eso

Hoy también vibra mi orgullo

y mi alma se engalana,

pues mi nombre quedó escrito

en tres Salones de la fama

Por el Mérito al trabajo

allá por en el año ochenta,

un día me condecoró

el presidente Luis Herrera

De todo el béisbol Caribe

decía Carlitos González,

que realmente era el mejor

siendo siempre el primer bate

Aquí vuelvo a interrumpir

y le pido que me diga

¿Cómo es Oswaldo Olivares

en el tema de familia?

Primero con mis hermanos

siempre estamos en contacto

y además nos reunimos,

sin excusas celebramos

Soy padre de una hermosura

es mi sol, mi primavera

Danesa lleva por nombre,

y como yo, es muy guerrera

Y tres nietas que me tienen

enchochado como abuelo

Valeríe y Valentina

con Verónica, mis cielos

Esta familia, mi amigo

es un gran jardín de rosas

que he cultivado en el tiempo

con Eleonora mi esposa

En eso sonó de pronto

el teléfono del Oswaldo

y se tuvo que marchar

un tantito apresurado

Pero antes, me contó

de su empresa deportiva

uniformes y otros rubros

fabrican en forma activa

Del Comité Premio YMCA

además, es integrante,

allí se premia al valor

por el esfuerzo constante

Oswaldo me dio la mano

y se marchó ligerito

y yo, las gracias le di

por ese encuentro exquisito

Y como algo inexplicable

cuando Oswaldo se marchaba

se dejó escuchar un audio

de algo que Billo´s cantaba

Magallanes y Susana

donde Luis Enrique Arias

junto a Carlitos González

y Felo Ramírez, narran

Que Oswaldo Olivares va

se roba segunda base

y un jonrón de Michell Page

al Caracas los deshace

Hasta luego Don Oswaldo

me agrado su conversar

ojalá que en el estadio

pronto lo vuelva a encontrar

Y así se marchó contento

el numero diecinueve

del equipó Magallanes

que brilla en alto relieve

Don Pío Lara