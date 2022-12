Aragua, que finalizó sexto en la tabla de la ronda regular con un récord de 25-30, derrotó a Margarita -quinto con una foja de 26-29- por segundo día consecutivo y de esa manera se unió a Leones del Caracas, Cardenales de Lara, Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes como los clubes que actuarán en la fase semifinal de la temporada 2022-2023, que se iniciará el 2 de enero. El jueves la novena felina batió 10-4 a su similar insular en el primer juego del cruce de playoffs.

Bates, derecho estadounidense de 25 años de edad, se acreditó la victoria después de trabajar 5.0 innings y admitir tres carreras limpias. Permitió cuatro hits, otorgó dos bases por bolas y propinó seis ponches.

Experimentó su mejor momento como tirador en el estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto, en el comienzo del encuentro de eliminación, porque retiró por la vía rápida las entradas uno, dos y tres. En la cuarta repartió boletos seguidos a Raúl Rivas (intermedista) y Ramón Flores (centerfielder) y tras retirar Carlos Pérez, recibió un doble impulsor de dos rayitas de David Rodríguez (toletero designado) que recortó a 7-2 la ventaja de un equipo maracayero, que previamente anotó dos veces en el segundo acto y cinco en el cuarto, una muestra del explosivo ataque del que hizo gala Tigres en la noche guaireña.

Las dos primeras anotaciones de Aragua fueron cortesía de Wilson Ramos (bateador designado) que en el segundo tramo le sacudió un doble al iniciador David Ramos, su hermano menor y quien sufrió el revés, tras recibir ocho incogibles y tolerar seis rayas pulcras en el 3.0 episodios. El autor del biangular recordó ese importante turno.

“Sentíamos que teníamos una buena química y sólo me enfoqué en hacer los ajustes necesarios para esperar un lanzamiento. Dimos el batazo en cada momento. Lo importante no es cómo se empieza, sino la manera en la que terminas una campaña”, señaló Wilson Ramos, entrevistado por Paul Espinoza, comentarista del circuito radial de Tigres, al que le recordó que Aragua comenzó la zafra con ocho tropiezos seguidos, algo que hacía pensar que era improbable su llegada a los playoffs.

En el cuarto tramo el campocorto López castigó a David Ramos al descargarle un cuadrangular con un corredor en los senderos para colocar la pizarra 4-0.

Un boleto con las almohadillas congestionadas a José “Cafecito” Martínez (5-0), un indiscutible productor de una raya de Henry “Pollito” Rodríguez y otro incogible de Wilson Ramos que llevó a la goma a un compañero colocaron el score 7-0.

“Hubo una buena ofensiva y pudimos ganar. Todos los muchachos hicieron un gran trabajo. Estoy orgulloso de ellos”, agregó Wilson Ramos.

El receptor Yorman Rodríguez le conectó un vuelacercas con los cojines repletos al relevista nicaragüense Fidencio Flores, para aumentar a 11-2 la delantera de Aragua en el quinto episodio y literalmente propinarle un “golpe de gracia” a Margarita en el quinto inning, algo que hizo irremontable la cuesta para los dueños de casa.

“De verdad, me senté a esperar un picheo, porque había notado que me estaban trabajando a base de sliders y pude conectar la bola con fuerza. Me siento feliz”, explicó un alegre Yorman Rodríguez en entrevista concedida a Carlos Valmore Rodríguez, analista de IVC. “Siempre quise jugar en Venezuela y pienso que todo salió bien. Demostramos que los Tigres de Aragua nunca se rinden y estamos en el Round Robin”.

Bravos descontó en ese quinto tramo, gracias a un incogible del camarero Raúl Rivas que trajo al home plate al tercera base Edgar Durán y decretó el 11-3.

En el sexto capítulo, “Pollito” Rodríguez puso el score 12-3 con un elevado de sacrificio que le permitió tocar el pentágono a Amarista. Posteriormente, el belicoso Diego Rincones (rightfielder) acortó distancias con un petardo que le permitió fletar una anotación en el octavo (12-4) y el leftfielder Luis Castro descargó un bambinazo solitario en el noveno para completar la cuenta de los perdedores (12-5). Victimizó al serpentinero Jorgan Cavanerio quien permitió dos rayitas sin suciedad en 4.0 innings para apuntarse el salvado en medio de una velada litoralense que terminó en celebración para el combinado dirigido por Wilfredo Romero.

“Primeramente le doy gracias a Dios por todo lo que pasó a lo largo de esta campaña. Dios nos permitió estar aquí y hacer el milagro de clasificar”, manifestó Romero, mientras recibía un baño de agua helada por parte de sus pupilos en el antiguo Fórum La Guaira. “Todo el mérito es de ellos (los peloteros) que hicieron un gran trabajo para sacar a este elenco adelante”.

Tras colarse a la ronda semifinal, la directiva de Aragua se alistará para el Draft de Adiciones y Sustituciones que se desarrollará este sábado, a las 11:00 am, en la sede de la LVBP. Allí cada uno de los cinco clubes que competirán en la Fiesta de Enero escogerá a los refuerzos que robustecerán sus plantillas con el fin de ser más competitivos en el minitorneo de 16 cotejos.

Víctor Zambrano, presidente de Tigres, espera tomar los elementos que sean necesarios para darle más chance de coronarse a su institución, aunque no quiso revelar nombres.

“Haremos los ajustes y movimientos que se requieran para tener un equipo más completo. Debemos esperar para saber qué habrá disponible en el mercado. La idea es seleccionar aquello que nos dé más chance de triunfar”, explicó Zambrano, quien también revisará la situación de beisbolistas que culminaron sus actuaciones en otras ligas del Caribe para evaluar si alguno podría prestar sus servicios para Aragua en una de las etapas más interesantes de la LVBP.

