En la terminologia bancaria el “sobregiro” es la emisión de un cheque cuyo monto excede el monto disponible. Por ejemplo, si yo emito un cheque por 10 millones de bolívares y en mi cuenta tengo solamente 6 millones, me estoy sobregirando por 4 millones. Sin embargo el banco igualmente podría pagar el cheque completo si el gerente tiene confianza en mí o si el banco tiene una garantía hipotecaria sobre mi cuenta. De no cumplirse ninguna de las condiciones arriba indicada, el cheque no viene pagado y, como se dice ahora en la jerga corriente bancaria, el cheque rebota. Pues bien, preguntaran ustedes, ¿qué relación tiene esa precisación bancaria relacionada con el “sobregiro” con mi artículo de hoy? Pónganle cuidado.

Frente al deterioro creciente de la política oficial en esta Venezuela socialista, frente a la corrupción dilagante que en estos veinte años ha alcanzado límites vergonzosos, frente a los abusos perpetrados en nombre de una supuesta revolución, frente al empobrecimiento general y al endeudamiento macroscópico de este gobierno, en fin, frente a un país donde no funciona nada, donde no hay agua, no hay luz, no hay medicinas, tengo la impresión, por otra parte avalada por el comportamiento de muchísima gente, de que las palabras de este gobierno surtan el mismo efecto de un cheque sin fondo y que frente a ese muro de desconfianza y de incredulidad que se ha creado en nuestro país, me reboten al mitente sin dejar huellas ni rastro alguno en la mente de la gente.

Y así como el cheque sin fondo no puede ser convertido en dinero porque el banco no tiene suficientes garantías, del mismo modo las palabras y las promesas, los acuerdos y los ofrecimientos y los falsos compromisos de este gobierno no encuentran rceptividad porque ese pueblo, demasiadas veces engañado y tracionado, ya le ha perdido confianza …y perder la confianza como consecuencia y la fe en el otro, llámese amigo, esposo, institución…o gobierno, es la cosa más triste que pueda haber! Por lo general eso sucede cuando una de las partes promete y no mantiene, cuando ofrece y no cumple y acuérdense que, si perder la confianza como consecuencia de un comportamiento negativo es muy fácil, volver a adquirirla luego es sumamente difícil.

Es por eso que frente a ese cuadro realmente dramático, todo intento de defensa para tratar de justificar lo que está sucediendo, sencillamente “rebota” al remitente cual cheque sin fondos. Esa, lamentablemente, es la trágica e irreversible situación que está viviendo esta Venezuela revolucionaria

Desde Italia – Paolo Montanari Tigri