Crónica Uno / Maryerlin Villanueva

Municipios como San Cristóbal, Junín y Panamericano de Táchira están bajo estricta vigilancia epidemiológica. En los cuatros meses de este año se han registrado 368 casos de dengue.

Más de cinco días con fiebre y malestar general alertaron a la docente Jazmín Suárez. Tras hacerse un examen de plaquetas le diagnosticaron dengue, y así se sumó a la lista de casos que tiene un repunte de la enfermedad en el estado Táchira. Esta información la recolectó Crónica Uno.

El dolor muscular que se volvió inclemente la obligó a estar de reposo por varios días. Caminar o estar de pie la agotaba, y le impedía cumplir con sus obligaciones en su trabajo y en su su hogar.

Para descartar que fuera dengue, zika o la famosa “gripecita que está dando”, optó por hacerse la serología de dengue y confirmó sus sospechas. Por ello, redoblo los cuidados, ante el riesgo de que pudiera pasar de dengue clásico a hemorrágico.

Tuve un dengue sin signos de alarma, en que el malestar es muy duro y la fiebre no cesa. No sé dónde me pude contagiar, presumo que lo hice en mi trabajo, pues otros compañeros también tenían el mismo cuadro clínico”, dijo.

Durante varios días tuvo erupciones y una fuerte picazón, lo que aceleraba el desespero, pues evitaba rascarse para no generar más lesiones en la piel.

También leer: Salud, bienestar y manejo de síntomas en la menopausia

Casos de dengue

Recientemente, la Organización Panamericana de Salud (OPS) advirtió sobre una posible epidemia de dengue en América Latina y el Caribe, luego que se multiplicaran los casos durante el primer trimestre de este año, en comparación al mismo período en 2023.

El médico internista Frank Serrano indicó que esta enfermedad endémica a lo largo del año, es común que tenga algunos repuntes debido a las condiciones atmosféricas.

En San Cristóbal en centros de salud tanto públicos como privados, hay pacientes con síntomas asociados a esta patología. También se incrementó el número de consultas médicas por esto.

El dengue se caracteriza porque la persona presenta fiebres altas que no disminuyen con la ingesta de antipiréticos, dolor abdominal, muscular, cansancio y rash cutáneo.

“Es normal que haya una disminución de las plaquetas, sin embargo, hay otras enfermedades que registran esto, por lo que se hace necesario que el paciente no se automedique, ya que muchos comienzan a tomar antibióticos, analgésicos que no están indicados en el dengue, o suplementos, que podrían empeorar los síntomas”, expresó.

Esta enfermedad puede disminuir las plaquetas de forma abrupta, lo que traería como consecuencia hemorragias severas y poner en riesgo la vida del paciente. Como recomendación, el especialista subrayó el mantenerse hidratado.

Fumigación

Para el infectólogo Javier Roa, la fumigación es una medida insuficiente para combatir los casos de dengue que se registran en el estado Táchira.

En su opinión este proceso no elimina el insecto en la etapa acuática, el huevo y la larva. Explicó que la eficacia del insecticida no es de 100 %, lo que indica que no todos los mosquitos mueren.

Para ello es necesario evitar los criaderos de insectos cumpliendo las recomendaciones de las autoridades de salud: tapar los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.

En cifras

El epidemiólogo de la Corporación de Salud del estado Táchira, Regie Barrera, informó que en los cuatro meses de este año 2024, se han registrado 368 casos. Si bien se mantiene un cerco epidemiológico en todo el estado, existe un alto riesgo de transmisión porque el vector permanece.

Panamericano, Junín, y San Cristóbal son los municipios en los que se tiene mayor vigilancia, pues han reportado más casos.

Las personas deben tener en cuenta que el único medicamento prescrito para esto es el acetaminofén, pues los demás predisponen a hemorragia”, dijo.

Entre 2000 y 2019, la Organización Mundial de la Salud documentó una multiplicación por diez de los casos notificados en todo el mundo, que pasaron de 500.000 a 5,2 millones. El año 2019 marcó un pico sin precedentes, con reportes notificados que se extendieron a 129 países.

Leer nota completa en Crónica Uno.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de Whatsapp

https://goo.su/Sqh8J

Con gusto te los enviaremos