Correo del Caroní / Jhoalys Siverio Jóvenes que se inscribieron antes y durante la jornada especial del Registro Electoral en Bolívar, reportaron que aún no figuran en el Registro Electoral Preliminar que debió actualizarse este 29 de abril en la página del organismo electoral.

Este lunes 29 de abril debió actualizarse la data del Registro Electoral preliminar en la base de datos del Consejo Nacional Electoral (CNE). De ello depende que quienes se inscribieron recientemente puedan participar en las elecciones del 28 de julio.

Sin embargo, hasta horas de la noche, jóvenes reportaron no aparecer en el sistema al ingresar sus datos según información de Correo del Caroní.

Uno de los casos es el de Jesús Gutiérrez, de 21 años. Fue el 12 de marzo cuando viajó de Puerto Ordaz a Ciudad Bolívar, para inscribirse directamente ante la Oficina Regional Electoral (ORE).

“He consultado varias veces en la página del CNE y no aparezco. Hay otras personas que fueron conmigo ese mismo día a Ciudad Bolívar que sí aparecen y otras que no”, comentó.

Lo mismo ocurrió con Mariett Hamilton. El 22 de marzo estuvo hasta horas de la noche en la Plaza Bolívar de San Félix, el único punto en Caroní que se habilitó para la jornada especial. Después de estar casi 12 horas allí no pudo inscribirse, pero acudió nuevamente el 26 de marzo, logrando su registro.

Pasadas las 7:00 p.m. de este lunes volvió a chequear su estatus y su cédula tampoco figura en el registro.

Mientras tanto, la desinformación juega su papel. “Escuché que hay que esperar hasta tres meses”. “A mí me dijeron que si después de 30 días no aparecía, tenía que inscribirme de nuevo”.

Y es que esta situación ya venía pasando desde mucho antes de la jornada especial de registro y actualización de datos.

Laida Urbina se inscribió el 11 de diciembre de 2023 en Ciudad Bolívar, donde funciona el Registro Electoral Permanente. Nunca apareció registrada. El 12 de marzo de este año acudió nuevamente. La respuesta que recibió fue que debía inscribirse nuevamente, y así lo hizo. En esta oportunidad confirmó que fue incluida en el Registro Electoral y está habilitada para votar en las próximas elecciones.

“Algunos muchachos que fueron conmigo esa vez (12 de marzo) aún no salen. Ellos se inscribieron por primera vez, y les preocupa que solo falta un corte”, comentó.

También leer: CNE desarrollará plan de auditoría del 29 de abril al 3 de mayo

¿Qué hacer para aparecer inscrito en el CNE?

Si la inscripción o actualización de datos se dio durante la jornada que se activó el pasado 18 de marzo o, incluso, previo a ello y aún no aparece su cédula en el Registro Electoral, tendrá hasta el 14 de mayo para procesar su reclamo.

En la página del CNE deberá descargar la planilla de trámites de reclamo. Las opciones de reclamo son: No coinciden datos de cédula con Registro Electoral, solicitud no procesada en el Registro Electoral, registro de fallecido, registro de extranjero naturalizado, no coincide solicitud de reubicación de centro de votación u objeción en el Registro Electoral.

Esa planilla se debe enviar anexa al correo registro.electoral@cne.gob.ve. También puede ir personalmente a la Oficina Regional Electoral. Para los casos relacionados con inscripciones o cambios de centros no procesados o inconsultos se debe anexar también la copia de la cédula de identidad y copia de la solicitud que se hizo.

De acuerdo con el presidente del CNE, Elvis Amoroso, durante la jornada de inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral se inscribieron 604.964 nuevos electores; sin embargo, no aclaró si incluyen a nuevos electores en el exterior.

Leer nota original en Correo del Caroní.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de Whatsapp

https://goo.su/Sqh8J

Con gusto te los enviaremos